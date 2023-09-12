夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣布為重大災難

受颶風「多拉」的影響，夏威夷渡假勝地毛伊島的野火不斷加劇，死傷人數不斷上升，美國總統拜登也宣布此事為「重大災難」。當局緊急疏散了數千民眾，而滅火工作則困難重重，停電更是對滅火構成了進一步的阻礙。