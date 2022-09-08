飓风肆虐佛罗里达 拜登忧虑“重大生命损失”

（德国之声中文网）美国总统拜登9月29日透露，他计划在飓风“伊恩”（Ian）过后访问佛罗里达。

拜登在位于首都华盛顿的联邦紧急事务管理署（FEMA）总部发表讲话。该机构负责协调组织联邦层面对这场涉及佛罗里达大片地区的灾难的对应措施。

这位美国总统称，一旦条件许可，他就会去佛罗里达州。他还计划访问上星期遭受飓风“菲奥娜”（Fiona）袭击的波多黎各。

拜登说，“它可能是佛罗里达州有史以来最致命的飓风。……数字还不清楚，但我们得到了可能有大量生命损失的报告。”

“可以说是500年一遇的大水”

根据最初报道，至少已有6人丧生。随着救援人员在受灾地区扩大活动范围，数字预料还会上升。

飓风“伊恩”是近期袭击美国的最强大风暴之一：淹没房屋、冲毁道路和桥梁、导致数百万人断电。

佛罗里达州州长德桑蒂斯（ Ron DeSantis ）在新闻会上承认：“我们从未遭遇过如此规模的风暴。……水量不断增加，甚至在飓风过后的今天可能还会继续上升，可以说是500年一遇的大水事件。”

“伊恩”北上

美国国家飓风中心（NHC）已对南卡罗来纳州海岸地区发出飓风警告：“伊恩”继续北进，最大风速为每小时70英里（110公里）。

该机构预测，风暴周五会在南卡罗来纳州登陆，并警告，从佛罗里达州的代托纳海滩（Daytona Beach）向北到南卡罗来纳州的查尔斯顿（ Charleston），可能出现6英尺（1.83米）以上的风暴潮。卡罗莱纳州和弗吉尼亚州预计将有高达8英寸（20.32厘米）的降雨。

（美联社，路透社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。