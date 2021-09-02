飓风洪灾重创美国东北部

（德国之声中文网）飓风“艾达”周三、周四经过美国东北部数州，带来超强暴雨，已在当地造成至少43人死亡。据报道，有人困在地下室被灌入的洪水夺去生命。此时的“艾达”飓风同几日前相比风力已经减弱。

官方称，这是一次由气候变化导致的“世纪性”天气灾难。

“此时时刻，我们在一起，国家已做好援救准备”，拜登总统对全美发表讲话时这样说道，气候变化“是我们时代面临的巨大挑战”。他计划周五（9约3日）飞抵路易斯安那州了解“艾达”飓风造成灾难的规模。

上周末，飓风“艾达”横扫路易斯安那州，据最新统计有6人丧生，目前有超过100万个家庭断电，数十万人缺乏饮用水。电力公司称，在修复难度最高的地方，需要数周时间才能恢复供电。16年前，“卡特琳娜”飓风肆虐该州，造成毁灭性灾难，约1800人死亡。

纽约等东北4州的灾情也十分严重，以至于纽约和新泽西州宣布了史上第一次因洪水进入紧急状态。国家气象局呼吁当地人转移到地势稍高的地方，“你无法知道水有多深，非常危险。”

在纽约市，暴雨淹没多条街道，洪水灌入地铁站，昔日的高速公路消失在“大河”里，城区500多辆汽车的主人弃车而逃。社交媒体上展现的画面惊心动魄，纽约皇后区，大水漫进一辆公共汽车，乘客只能爬到座椅上。

地下室进水、屋顶被掀开、房屋漏雨以及断电是纽约、新泽西以及宾西维尼亚许多家庭的共同命运。新泽西州长马非（Phil Murphy）称，他的州至少23人丧生，洪水冲入一处福利房区达2米多高，4人死亡。

大都市纽约公布截止目前的统计，12人死亡，其中11人因来不及从地下室撤离。美国众议院议员奥卡西奥-科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）表示，住在非正式出租、不符合安全标准的地下室里的那些人，受洪灾危害的程度最高，“他们是打工仔，移民，低收入阶层”。

观看视频 01:00 纽约突降暴雨 地铁变水帘洞

(综合报道)

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