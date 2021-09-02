 飓风洪灾重创美国东北部 | 科技环境 | DW | 03.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

飓风洪灾重创美国东北部

美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。

USA Nach Hurricane Ida

"艾达"过后的纽约街道

DW.COM

飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。

（德国之声中文网）飓风“艾达”周三、周四经过美国东北部数州，带来超强暴雨，已在当地造成至少43人死亡。据报道，有人困在地下室被灌入的洪水夺去生命。此时的“艾达”飓风同几日前相比风力已经减弱。

官方称，这是一次由气候变化导致的“世纪性”天气灾难。

“此时时刻，我们在一起，国家已做好援救准备”，拜登总统对全美发表讲话时这样说道，气候变化“是我们时代面临的巨大挑战”。他计划周五（9约3日）飞抵路易斯安那州了解“艾达”飓风造成灾难的规模。

上周末，飓风“艾达”横扫路易斯安那州，据最新统计有6人丧生，目前有超过100万个家庭断电，数十万人缺乏饮用水。电力公司称，在修复难度最高的地方，需要数周时间才能恢复供电。16年前，“卡特琳娜”飓风肆虐该州，造成毁灭性灾难，约1800人死亡。

纽约等东北4州的灾情也十分严重，以至于纽约和新泽西州宣布了史上第一次因洪水进入紧急状态。国家气象局呼吁当地人转移到地势稍高的地方，“你无法知道水有多深，非常危险。”

在纽约市，暴雨淹没多条街道，洪水灌入地铁站，昔日的高速公路消失在“大河”里，城区500多辆汽车的主人弃车而逃。社交媒体上展现的画面惊心动魄，纽约皇后区，大水漫进一辆公共汽车，乘客只能爬到座椅上。

地下室进水、屋顶被掀开、房屋漏雨以及断电是纽约、新泽西以及宾西维尼亚许多家庭的共同命运。新泽西州长马非（Phil Murphy）称，他的州至少23人丧生，洪水冲入一处福利房区达2米多高，4人死亡。

大都市纽约公布截止目前的统计，12人死亡，其中11人因来不及从地下室撤离。美国众议院议员奥卡西奥-科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）表示，住在非正式出租、不符合安全标准的地下室里的那些人，受洪灾危害的程度最高，“他们是打工仔，移民，低收入阶层”。

观看视频 01:00

纽约突降暴雨 地铁变水帘洞

(综合报道)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

纽约超强暴雨已致9人丧生 02.09.2021

飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。

This GOES-16 East GeoColor satellite image taken Friday, Aug. 27, 2021, at 4:40 p.m. EDT, and provided by NOAA, shows Hurricane Ida crossing western Cuba. Hurricane Ida struck Cuba on Friday and threatened to slam into Louisiana with far greater force over the weekend, prompting New Orleansâ€™ mayor to order everyone outside the protection of the cityâ€™s levees to evacuate. (NOAA via AP)

气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险" 28.08.2021

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。

A truck drives through a flooded Atlantic Ave in Westerly, R.I., as Tropical Storm Henri approaches, Sunday, Aug. 22, 2021. (AP Photo/Stew Milne)

热带风暴登陆美国  多地出现灾情  23.08.2021

当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。

广告

时政风云

太平洋岛国密克罗尼西亚（图）和美国关系紧密，但同样也和中国保持着长期的外交和贸易关系

太平洋海底电缆 美中争霸新赛场

太平洋岛国密克罗尼西亚联邦的消息人士透露，该国将运用美国资金来修建一条海底通信光缆。此前，密克罗尼西亚拒绝了一个有中资企业牵头的海缆建设提案，原因是美国官员表达了对安全问题的担心。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  