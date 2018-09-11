 飓风佛罗伦萨来袭 特朗普宣布紧急状态 | 科技环境 | DW | 12.09.2018

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科技环境

飓风佛罗伦萨来袭 特朗普宣布紧急状态

加油站库存告罄、超市货架抢购一空：飓风佛罗伦萨预计将于周四、周五抵达美国东岸。

USA | North Carolina vor dem Hurrikan Florence (Getty Images/J. Raedle)

空空的货架

（德国之声中文网）满载人员与行李的汽车车流向内陆方向前进，北卡州长库珀（Roy Cooper）试图劝说所有人转移。“风暴带来的大浪和风力将是你从未见过的。即便你以前经历过风暴，这次的不同。不要用生命当赌注。”

美国总统特朗普宣布北卡州、南卡州和弗吉尼亚州进入紧急状态，由此，这三州可获得联邦援助。特朗普说，联邦政府“绝对、完全”为佛罗伦萨的来临做好了准备。

USA | North Carolina vor dem Hurrikan Florence (Reuters/L. Millis)

特朗普宣布紧急状态

这三个州都发布了沿海的人员疏散令。

但一些加油站已经库存告罄。有油的加油站排起了长龙。没油的加油站挂起了黄色旗子，意思是停用。

Hurricane Florence Satellitenfotografie (Reuters/NASA/@astro_ricky)

佛罗伦萨

超市抢购一空，特别是瓶装水、果汁和罐装食品。

佛罗伦萨是大西洋最危险的三大热带风暴之一。

USA North Carolina vor dem Hurrikan Florence (picture-alliance/AP/The Star-News/K. Blevins)

为飓风来临做准备

据预测，北卡州最东端的降水量将超过2.75米。美国联邦紧急管理局的一名官员说，风暴可能导致数周断电、基础设施被毁、家园被毁。

佛罗伦萨的预计路径将经过多个核电站、煤灰等工业垃圾的堆放点以及存有大量牲畜粪便的养猪场。杜克能源公司的发言人称，在飓风抵达前至少两个小时，将关闭核电站。

USA | North Carolina vor dem Hurrikan Florence (Getty Images/M. Wilson)

装沙袋

但也有居民拒绝离开。65岁的丽兹·福克斯（Liz Fox）向美联社表示，她88岁的母亲拒绝被疏散。“留在这里的要么就是老人，要么就是不知道该去哪儿，或者是参与紧急救援行动的人员。”

苗子/李鱼（美联社）

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