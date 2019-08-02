 飒爽英姿：沙特女性获准当兵 | 文化经纬 | DW | 28.02.2021

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文化经纬

飒爽英姿：沙特女性获准当兵

沙特阿拉伯女性可以当兵了。该国做出这一改革，主要是基于内政原因，不过，在外交政策领域，这一步骤也无疑是一个积极信号。

Saudi-Arabien Frauen meiden Abaya-Robe mit Vollverschleierung

（德国之声中文网|）应征女性的年龄必须介入21岁到40岁之间，身高1.50米以上，入伍前未曾在政府部门任职。其他的硬件条件还包括，沙特国籍以及高中毕业。

满足上述条件的女性可以立即申请当兵。对于一个在2018年之前还不允许女性驾驶机动车的国家来说，竟然突然允许女性当兵，不能不说是一个值得称道的创举。据称，女性现在可以进入陆海空任何一个兵种，甚至今后还有升迁军官的可能性。

早在2019年10月，沙特当局就已做出女性可以入伍的原则性决定。当时，沙特国防部在一条推文中写道：“这是提升女性地位的又一个重要步骤。”在此之前，沙特已经决定开放女性进入警察部门和国民自卫队的限制。沙特阿拉伯打压拘捕异议人士，令该国的国际形象一向欠佳，但必须承认，过去几年来，该国在维护女性权益方面确实有了一些进步。

女性参与和性别配额

欧洲外交关系理事会的政治问题专家毕扬卡（ Cinzia Bianco）表示，沙特当局采取上述步骤的原因有很多, “原因之一就是要扩大女性的参与权。该国‘2030展望’中制定的目标是，将就业人口中女性的比例从目前的20%提升至40%以上。”

此项改革的另一个动机则是要改善民众同军方的关系。一方面，男女青年参军能增加民众对国家的感情认同，另一方面，也能使叛逆躁动的年轻人同国家机器的关系得到改善。至少在军队方面，沙特领导层希望打造一种“武器面前，男女平等”的局面。毕扬卡认为：“在女性参军的问题上，营造平等的意义要多于其军事意义。”

在总计139个国家中，沙特军队排在第17名，是海湾地区最强大的一支武装力量。

在总计139个国家中，沙特军队排在第17名，是海湾地区最强大的一支武装力量。

徒有虚名的沙特阿拉伯军队

表面看来，沙特皇家军队的状况非常不错：衡量各国军队实力的“全球军力”网站提供的数据显示，沙特军队的总人数为五十万多人，其中绝大部分人直接效力于军事领域。在总计139个国家中，沙特军队排在第17名，是海湾地区最强大的一支武装力量。除此之外，沙特还是世界上最大的军火进口国。

但另一方面，历时五年的也门战争显示出，沙特阿拉伯军队的战斗力实在是差强人意。除了因空袭造成平民伤亡而招致国际谴责之外，在军事方面，这支军队在当地毫无战果可言。

“军事”杂志的一篇分析称，长期以来困扰沙特军队的一个问题是，家庭背景以及同皇室的关系仍是决定官兵升迁的最重要因素。除此之外，家族之争也使军队内部矛盾重重。毕扬卡认为，在此大背景下，允许女性入伍，也许可能带来军队人事政策的改变，从而促成军队从内部开始更新换代。不过，迄今为止，并没有迹象显示军队会从基层开始推进改革。“除此之外，女性入伍产生的效应也要等几年时间才会显现出来。”

反应不一

女性入伍注定会在沙特内部引发一系列争议，尤其是保守派阵营和家族。现在社交媒体上，就已经出现了各种不同的声音。一位女性喜出望外，另一名女性则不无讽刺地写道，难道女兵们未来要蒙着面纱执行军事任务吗？

沙特官媒盛赞女性入伍是沙特阿拉伯特色的女权主义运动。

沙特官媒盛赞女性入伍是沙特阿拉伯特色的女权主义运动。

沙特特色的女权主义

关于沙特女兵未来的着装目前并没有更多的细节。女性应征人数以及女兵营地的详情，外界也不得而知。不过，沙特皇室已经开动宣传机器，声称这是一次标志社会进步的重大改革：沙特官媒盛赞女性入伍是沙特阿拉伯特色的女权主义运动。

外交政策的积极信号

毕扬卡表示，允许女性入伍在外交政策领域也是一个重要信号。她表示，由于美国新总统拜登对沙特王室的立场仍不明朗，所以，此举对华盛顿意义重大。“利雅得非常希望改变沙特阿拉伯的国际形象，所以他们急于采取行动，以弥补记者贾迈勒·卡舒吉遇害以及也门军事行动所带来的负面影响。”沙特领导层很清楚，只有对沙特阿拉伯的经济和社会进行现代化改造，该国的形象才能得到改善，而允许女性入伍无疑就是为此目的采取的步骤。

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