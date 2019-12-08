风靡埃及的俄罗斯肚皮舞娘

（德国之声中文网）乔哈娜（Johara）-阿拉伯语中的"宝石"-是在开罗最受追捧的肚皮舞娘之一。她在Instagram上有一百万粉丝，行事历上填满了在派对、俱乐部和豪华酒店婚礼上表演的排期。在她最新的一部视频里，这名31岁的舞者穿着色彩鲜艳的服装：银色内衣上缀着闪闪发亮的链子，开衩的裙子露出修长美腿。深色长发及腰，身上的珠宝随着音乐节奏的律动互相碰撞。她被一群观众围绕，所有人的目光都追随者她，在场的男男女女拿着手机拍摄她的表演并随音乐摇摆身体。

乔哈娜的本名是叶卡特琳娜·安德列伊娃（Ekaterina Andreeva）。她在开罗生活及工作多年，而埃及正是肚皮舞的发源地。究竟这名俄罗斯女子是如何来到开罗表演传统的阿罗伯舞蹈，而且取得如此亮眼的成绩？

安德列伊娃三岁开始学舞，涉猎范围包括芭蕾、国标舞以及拉丁美洲风格。13岁时她失去了舞伴。据她本人表示，这在俄罗斯是常见现象。要找到男舞伴相当困难，许多男舞者通常都已经被其他舞者"霸占"。不过这对安德列伊娃而言或许不是坏事。

一部巴西肥皂剧成为了她重回舞蹈之路的契机。2001年，《克隆》（El clon）在俄罗斯电视台放映并成为家喻户晓的电视剧。来自摩洛哥的女主角Jade肚皮舞技超群，这种舞蹈因此开始在俄罗斯观众中风靡。安德列伊娃回忆，当时各种肚皮舞教室如雨后春笋般出现，就连健身房也推出肚皮舞课，她正是在健身房第一次接触到肚皮舞。这对她而言是个完美的选项，因为如此一来便不需要舞伴。安德列伊娃笑着说，她的母亲认为这很适合她，因为一段时间不跳舞后她已经增胖了。

起初她主要在父亲的餐厅里跳舞。在学会基本技巧后她便开始自学。安德列伊娃很快就成为各大比赛的常胜军，还在莫斯科开设了自己的肚皮舞工作室。与此同时，她还忙着完成公关关系管理及英俄翻译的学位。但当时她已经很清楚："舞蹈就是我的全部生命。"

然而，安德列伊娃认为在俄罗斯跳肚皮舞纯粹只为了赚钱，其艺术价值往往遭到忽略。埃及的情况则不同，肚皮舞是联系艺术和文化的桥梁。因此她决定离开家乡，到埃及首都开罗展开新的职业舞蹈生涯。

埃及是肚皮舞的家乡，许多卓越的肚皮舞者如纳吉瓦·福阿德（Nagwa Fouad）都是在此学会这门艺术并演出。传奇肚皮舞蹈家迪娜·塔拉特·赛义德（Dina Talaat Sayed）和菲菲·阿卜杜（Fifi Abdou）至今仍深受许多观众的喜爱与推崇。不过如今最受追捧的肚皮舞娘多数都是外国人，尤其是俄罗斯人。

"老一辈的埃及肚皮舞者的年纪已经大了。"在开罗从事婚礼策划的哈尼·拉塞姆（Hany Rasem）经常预约肚皮舞表演。他表示："新一代的埃及舞者中没有比较出色的。" 安德列伊娃等外国舞者正好填补了缺口。有时候她一天能接到5场婚礼演出。

观众经常不会注意到她是俄罗斯人。安德列伊娃表示："因为这毕竟不是我们的文化，所以我们更加谨慎。"对她而言，重要的是舞蹈必须以原汁原味的方式呈现，不能有所改变，或是被"俄罗斯化"。

双重标准的传统

不过安德列伊娃和其他外国舞者之所以能取得成就，埃及又为何会缺乏新生代舞者，背后还有另一个原因。埃及与许多阿拉伯社会相同，在近几十年来有越发保守的趋势。如今在开罗的街上，越来越多妇女戴着面纱。虽然肚皮舞是盛大婚礼中不可或缺的环节，但私底下许多埃及人不愿意与这门职业有所牵扯。在当地语言中，"肚皮舞娘的儿子"这句话甚至可以被视为是一种侮辱。这种爱恨交织的情绪使肚皮舞传统被强加了双重标准。安德列伊娃表示，俄罗斯人的身份使她免受负面言辞的攻击："作为外国人，我能获得更多尊重，因为他们更把我视为是艺术家。"

然而，应对政府及法规要求并不轻松。在每一场婚礼演出她都需要先取得工作许可，要价约1240欧元。由于她的演出十分热门，埃及的富人甚至愿意额外替她负担这笔开支。

尽管如此，安德列伊娃的名气也造成她去年短暂在埃及入狱。埃及政府指控她穿着暴露违反肚皮舞服装规范。这起案件被埃及媒体广为报道，安德列伊娃穿着争议舞蹈服装的视频在网上疯传，迅速就达到400万点击率。在入狱三日后，安德列伊娃获释而且名气更为响亮。起诉被撤销后，她再次穿上那套使她声名大噪的舞裙登台表演，至今未曾再遇过任何问题。

