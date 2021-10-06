为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
风能是因空气流动而产生的一种可利用的能量。空气流速越高，它的动能越大。
用风车可以把风的动能转化为有用的机械能；而用风力发动机可以把风的动能转化为有用的电力。作为一种清洁能源，风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源，但在2000年到2015年之间已经成长了二十四倍。
中国在一年前就停止进口澳洲煤炭。然而最近，受国内煤矿产能、风电波动、经济需求猛增等多方因素的影响，中国多地出现了电力紧张。在这种情况下，多个港口悄然重新放行来自澳大利亚的煤炭。
美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。
与特朗普政府相反，拜登政府支持可再生能源，大笔投资海上风电。 白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。
彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。
对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。
北京正加紧推进能源供应结构调整。2020年中国风电新增装机量猛增，达到7167万千瓦，比2019年增加约178%。分析人士指出，掀起这波风电抢装热潮的一个主要原因是政府相关补贴去年年末到期。
2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。
早在17世纪上半叶，当时仍被称为福尔摩沙的台湾就可以发现德籍人士的足迹。此后台湾和德国有更多的往来，特别是在经贸方面。
大力发展可再生能源，是德国能源转型光彩的一面。而就在风力发电机的脚下，却隐藏着德国环保黑暗的一面。
水电、风电和光电的比重继续增加。国际能源署预计，5年内，全球范围清洁能源的比重将达到近30％。美国也参与其中。
飓风“艾尔玛”风力减弱，但依然是危险的风暴。在它横扫美国东南地区过程中，又有多人丧生、沿海城镇“水漫金山”。德国也提供了援助。
非洲岛国佛得角在发展利用绿色能源方面取得了很大成功，该国到2020年将实现一半电力来自可再生能源的目标。但是，在整个非洲仍然有很多人用不上电，虽然这里并不缺少资源。
周一的德语报刊关注了中国的环境问题，认为当局本应当放手让民间组织也参与到监督治理进程中来。同时，中国在可再生能源领域的进步，则让一些媒体大为赞叹。
2016年全球在可再生能源领域的投资再创新高，很多地方的绿色电力价格已低于常规发电的电价，全球的能源转型也创造了许多就业岗位。然而，要想及时阻止地球进一步变暖，还需做出更多努力。
德语报刊周五继续关注了中国经济目前所遇到的严峻挑战,同时也注意到中国新能源领域发展中出现的荒唐现象。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式