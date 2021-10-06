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风能

风能是因空气流动而产生的一种可利用的能量。空气流速越高，它的动能越大。

用风车可以把风的动能转化为有用的机械能；而用风力发动机可以把风的动能转化为有用的电力。作为一种清洁能源，风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源，但在2000年到2015年之间已经成长了二十四倍。

In this photo released by Xinhua News Agency, machines load imported coal from a cargo vessel docked at a port in Rizhao in east China's Shandong province on Nov. 21, 2019. Australia's prime minister said Tuesday, Dec. 15, 2020 that China would be in breach of World Trade Organization rules as well as a bilateral free trade agreement if it banned Australian coal. (Wang Kai/Xinhua via AP)

中国欲用澳洲煤炭解“燃煤之急” 06.10.2021

中国在一年前就停止进口澳洲煤炭。然而最近，受国内煤矿产能、风电波动、经济需求猛增等多方因素的影响，中国多地出现了电力紧张。在这种情况下，多个港口悄然重新放行来自澳大利亚的煤炭。
epa04910302 Military vehicles carrying DF-26 ballistic missiles drive past Tiananmen Gate during a military parade to commemorate the 70th anniversary of the end of World War II, in Beijing, China, 03 September 2015. China holds a military parade as one of the events taking place around the World marking the 70th Anniversary of the WWII Victory over Japan Day which marks the day Japan officially accepted the terms of surrender imposed by the by Allied Forces in the Pacific conflict. EPA/ANDY WONG / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

美国智库：中国在新疆新建110座核导弹發射井 28.07.2021

美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。
ARCHIV - 16.04.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Windräder des Windparks «Wikinger» in der Ostsee vor Rügen drehen sich. Rechts steht ein Mast des unmittelbar benachbarten Windparks Arkona. (zu dpa Offshore-Windenergie soll ausgebaut werden - Umweltschützer uneins) Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

美国计划大规模利用风电 04.04.2021

与特朗普政府相反，拜登政府支持可再生能源，大笔投资海上风电。 白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。
picture-alliance/dpa/Pulitzergum --FILE--Wind turbines whirl to generate electricity at a wind farm in Burqin county, Altay city, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 22 June 2015. China has overtaken the EU to become the world's top region for wind power, thanks to a burst of turbine installations in the past year, a new report has found. China installed nearly half of the 63 gigawatts of wind power added globally in 2015, the Global Wind Energy Council said on Wednesday, and now accounts for about a third of the world's installed wind power capacity. That is almost twice the figure for the US (17 per cent) and three times that of Germany (10 per cent), the biggest by capacity, according to the council's data. Beijing expects renewable energy, including wind, solar, nuclear and hydropower, to make up 30 per cent of its total energy mix by 2020. Non-fossil fuel sources will still be dwarfed by coal, with a 60 per cent share.

中国去年新增风电装机容量占全球近60% 14.03.2021

彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。
View of windmills at Zaanse Schans in Netherlands at sunset | Verwendung weltweit

关于绿色能源的6个创意！ 06.03.2021

对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。

Silk Route, China, Xinjiang, The Road to Turpan Windmills in the Desert Date: 25.01.2008 Ref: WP_B573_109566_0029 COMPULSORY CREDIT: World Pictures/Photoshot

发展新能源 中国掀起风电“抢装潮” 24.01.2021

北京正加紧推进能源供应结构调整。2020年中国风电新增装机量猛增，达到7167万千瓦，比2019年增加约178%。分析人士指出，掀起这波风电抢装热潮的一个主要原因是政府相关补贴去年年末到期。
ARCHIV - Strommasten stehen am 02.12.2013 bei Hüfingen (Baden-Württemberg) im Abendrot. (zu dpa «Herzstück der Energiewende: Strom-Leitstelle geht in Betrieb» vom 23.06.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

2020年德国增加电力进口 31.12.2020

2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
Windraeder stehen am 16.11.2019 vor der untergehenden Sonne bei Straussfurt in Thueringen. search: Deutschland Germany Thueringen Thueringia Aussenaufnahme Wetter Wetterfeature Herbstfeature Feature Landschaft Landschaften Natur Landschaftsfoto Landschaftsphoto Sonnenuntergang Abendsonne Abendhimmel Herbstwetter Herbst Natur Naturfoto Naturphoto Wetterfeature Stimmung stimmungsvoll Wetterfoto Wetterbild Wetterphoto Uebersicht Totale Wetterfeatures Kalender Kalenderbild naturschoenheit pur Tourismus touristisch naturerlebnis naturnah reisefoto reisebild reisephoto reisefotografie travel picture Tourismus Reise Reisen Gemeinschaft Team Teamarbeit Symbolbild Symbolfoto Symbolphoto Sonnenuntergang sunset Sonnenuntergangsphoto Abendstimmung stimmungsvoll emotional abendlich klassisch abendrot abendhimmel Uebersicht Totale Windrad Windraeder

德国绿色能源比例创新高 12.01.2020

2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。

12.12.2018 zur Feierlichkeit der Wiederentdeckung des deutschen Konsulats Ende 19.Jahrhunderts. Zugegen waren der Direktor des Deutschen Instituts Teipei, Dr. Thomas Prinz und Vertreter der taiwanesischen Regierung. Copyright DW, Fotografiert von Erning Zhu

当德国遇到台湾：社会经济篇 29.09.2019

早在17世纪上半叶，当时仍被称为福尔摩沙的台湾就可以发现德籍人士的足迹。此后台湾和德国有更多的往来，特别是在经贸方面。

这是外星？不！这是地球！ 29.09.2018

大力发展可再生能源，是德国能源转型光彩的一面。而就在风力发电机的脚下，却隐藏着德国环保黑暗的一面。
In this Feb. 14, 2017 photo, a rooftop is covered with solar panels at the Brooklyn Navy Yard in New York. The Manhattan skyline is at top. State officials said new and future investments in renewable energy projects, similar to the Navy Yard facility, will help compensate for the loss of power generation with the closure of the Indian Point nuclear power plant. (AP Photo/Mark Lennihan) |

清洁能源增势强劲 08.10.2017

水电、风电和光电的比重继续增加。国际能源署预计，5年内，全球范围清洁能源的比重将达到近30％。美国也参与其中。
A firefighter views a collapsed coastal house after Hurricane Irma passed the area in Vilano Beach, Florida, U.S. September 11, 2017. St Johns County Fire Rescue/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY

“艾尔玛”过境 救灾工作全面启动 12.09.2017

飓风“艾尔玛”风力减弱，但依然是危险的风暴。在它横扫美国东南地区过程中，又有多人丧生、沿海城镇“水漫金山”。德国也提供了援助。

非洲绿色能源的样板 07.06.2017

非洲岛国佛得角在发展利用绿色能源方面取得了很大成功，该国到2020年将实现一半电力来自可再生能源的目标。但是，在整个非洲仍然有很多人用不上电，虽然这里并不缺少资源。
03.01.2017 People wearing masks dance at a square among heavy smog during a polluted day in Fuyang, Anhui province, China, January 3, 2017. China Daily/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

德语媒体：再过20年！ 13.03.2017

周一的德语报刊关注了中国的环境问题，认为当局本应当放手让民间组织也参与到监督治理进程中来。同时，中国在可再生能源领域的进步，则让一些媒体大为赞叹。
21.12.2015++++++--FILE--Chinese technicians inspect wind turbines at a wind farm in Tianchang city, east China's Anhui province, 21 December 2015. China holds the record as the world's top wind installer, accounting for about a third of the total global installed wind capacity. The United States trails in second place, accounting for just more than 17 percent. But despite its higher total capacity, China still isn't putting out as much wind-generated electricity as the United States. In other words, it has built the technology, but it just is not able to use it to the max. New research, published Monday (23 May 2016) in the journal Nature Energy by researchers from Tsinghua University in Beijing, Harvard University and other U.S. and Chinese universities, examines a handful of factors thought to be responsible for the discrepancy, using a mathematical approach to evaluate the relative importance of each. Wind turbines can produce only as much energy as the wind provides, so the researchers were interested in whether differences in wind flow could account for some of China's problems. But they found that these differences played a relatively small role. Although the United States tends to get superior winds nationwide, the researchers point out that China has approached this issue by promoting more development in the regions with the best wind resources, mostly to its north and northeast. Copyright: picture-alliance/dpa/Imaginechina/Song Weixing

可再生能源取得突破性发展 29.01.2017

2016年全球在可再生能源领域的投资再创新高，很多地方的绿色电力价格已低于常规发电的电价，全球的能源转型也创造了许多就业岗位。然而，要想及时阻止地球进一步变暖，还需做出更多努力。
10.04.2009 WEIFANG, CHINA-APRIL 10: Workers installing the winder power dynamotor in Weifang, Shandong Province of China. Installed capacity in China?s third-largest source of electricity, after thermal and hydro power. (Photo by Wang Xiaoguang/ChinaFotoPress)398305219 +++(c) dpa - Report+++ |

德语媒体：火山口边的舞蹈 21.10.2016

德语报刊周五继续关注了中国经济目前所遇到的严峻挑战,同时也注意到中国新能源领域发展中出现的荒唐现象。
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