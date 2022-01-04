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风能是因空气流动而产生的一种可利用的能量。空气流速越高，它的动能越大。
用风车可以把风的动能转化为有用的机械能；而用风力发动机可以把风的动能转化为有用的电力。作为一种清洁能源，风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源，但在2000年到2015年之间已经成长了二十四倍。
风电产业方兴未艾，更新换代时拆除的旧风机又能有何去处？一家波兰企业专门收购德国的旧风机，将它们改造成创意家具。
美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。
与特朗普政府相反，拜登政府支持可再生能源，大笔投资海上风电。 白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。
对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。
2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。
大力发展可再生能源，是德国能源转型光彩的一面。而就在风力发电机的脚下，却隐藏着德国环保黑暗的一面。
飓风“艾尔玛”风力减弱，但依然是危险的风暴。在它横扫美国东南地区过程中，又有多人丧生、沿海城镇“水漫金山”。德国也提供了援助。
2016年全球在可再生能源领域的投资再创新高，很多地方的绿色电力价格已低于常规发电的电价，全球的能源转型也创造了许多就业岗位。然而，要想及时阻止地球进一步变暖，还需做出更多努力。
德语报刊周五继续关注了中国经济目前所遇到的严峻挑战,同时也注意到中国新能源领域发展中出现的荒唐现象。
9月15日凌晨，台风“莫兰蒂”在福建厦门翔安沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级。福建厦门大面积航班取消、10座大桥封闭，上海、南昌多辆列车停运。台湾一名船员在台风中失踪，后被证实已经死亡。
台风“妮妲”（Nida）名字来源于泰语，是个好听的女孩子的名字。不过“妮妲”作为强热带风暴级台风的风力及影响，绝不像个轻柔女子。
"尼伯特"台风登陆福建后风力减弱，但所到之处将出现强暴雨，加强当地灾情的严峻势态。
风力和太阳能发电如今已经具有竞争力。但是根据国际可再生能源机构的一份报告，其成本还在继续大幅度下降。受益的不仅仅是环境。
德国首都柏林本周举行庆贺联邦环境部成立30周年的庆祝活动。前联邦环境部长特里廷接受德国之声专访，回顾了德国环保政策30年来的发展和得失。
据路透社和彭博社援引知情人士报道称，中国最大的水力发电运营商中国长江三峡集团有意收购德国北海沿岸的Meerwind风力发电场。
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