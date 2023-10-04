风能是因空气流动而产生的一种可利用的能量。空气流速越高，它的动能越大。

用风车可以把风的动能转化为有用的机械能；而用风力发动机可以把风的动能转化为有用的电力。作为一种清洁能源，风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源，但在2000年到2015年之间已经成长了二十四倍。