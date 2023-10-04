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风能是因空气流动而产生的一种可利用的能量。空气流速越高，它的动能越大。
用风车可以把风的动能转化为有用的机械能；而用风力发动机可以把风的动能转化为有用的电力。作为一种清洁能源，风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源，但在2000年到2015年之间已经成长了二十四倍。
《新苏黎世报》的一篇评论指出，中国冷静面对美国在芯片领域的制裁和管制，没有愤怒地拍案而起，而是深思熟虑、巧妙出牌。《商报》则发表评论称“中国风电企业做对了很多事情”，因此可以突飞猛进、进入新市场。
德国经济部长哈贝克和他的法国同行勒梅尔认为此趟华盛顿之行关于《降低通货膨胀法》的磋商有「实质性进展」，但美方的表态却保守得多。
普京的战争是否在推动德国能源转型？乌克兰战争让德国更加致力于发展可再生能源。不过，这一进程常常受阻。究竟是什么地方出了问题？
风电产业方兴未艾，更新换代时拆除的旧风机又能有何去处？一家波兰企业专门收购德国的旧风机，将它们改造成创意家具。
与特朗普政府相反，拜登政府支持可再生能源，大笔投资海上风电。 白宫称，新建风电场将使美国的二氧化碳排放量减少7800万吨。
对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。
2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。
2016年全球在可再生能源领域的投资再创新高，很多地方的绿色电力价格已低于常规发电的电价，全球的能源转型也创造了许多就业岗位。然而，要想及时阻止地球进一步变暖，还需做出更多努力。
德语报刊周五继续关注了中国经济目前所遇到的严峻挑战,同时也注意到中国新能源领域发展中出现的荒唐现象。
风力和太阳能发电如今已经具有竞争力。但是根据国际可再生能源机构的一份报告，其成本还在继续大幅度下降。受益的不仅仅是环境。
德国首都柏林本周举行庆贺联邦环境部成立30周年的庆祝活动。前联邦环境部长特里廷接受德国之声专访，回顾了德国环保政策30年来的发展和得失。
西门子公司正在埃及建设高效燃气电厂以及拥有600座风机组的风力发电厂。可再生能源正成为该地区的新趋势。
中国的风力发电设备价格越来越低，性能也越来越好。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，中国的电网低效如故，而且，煤炭依旧是该国最重要能源。
位于罗斯托克的Nordex是一家专门生产成套风力发电机组的企业，客户遍布世界各地，尤其是在南美市场前景非常广阔。
欧洲已经迈入了能源转型的大门。海上风力发电作为清洁的可再生能源备受青睐。然而，大海里那些像巨人一样的风电装置，都是如何建造的呢？
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