“风王”北上！中国发暴雨红色警报应对台风“杜苏芮”

（德国之声中文网）来势汹汹的台风“杜苏芮”（DOKSURI）经过菲律宾，扫过台湾西南部，中国广东、福建等地之后，周六（7月29日）开始向中国北方地区移动。“杜苏芮”北上时强度逐渐减弱，但给多地带来强降雨。北京市气象局发布消息，包括北京在内的广泛地区未来三天带来强降雨，局地特大暴雨，并警告公众保持警惕，避免前往北京、天津和河北地区的高风险区域。

中国气象局发布暴雨红色预警，指出未来几天华北、黄淮等地将遭遇极端强降雨，此次降雨持续时间长、影响范围广，局地累计雨量可达600毫米以上，中国气象局已启动最高级别的暴雨一级应急响应。每日经济新闻指出，这也是自2010年中央气象台正式启用预警发布机制以来发布的史上第二个暴雨红色预警，上一次还是2011年9月​。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮先登陆菲律宾 杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 菲律宾北部灾情严重 杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 少年不知愁滋味 马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 福州预警、汕头开始“5停” 杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮直逼厦门 周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮来袭 杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 有备无患 周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 台湾取消部分汉光军演内容 此前，因杜苏芮来临，台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。



北京当局暂停了室外体育赛事，并升级了防洪警报。北京水务局宣布，7月30日前全市河湖区域内全部停航，全面封控下河道路。除了北京之外，天津、河南、山东、山西多地有几段强降雨，影响人口高达1.3亿人。

法新社指出，中国今年夏季多次出现极端天气，并且记录了创纪录的高温。北京、天津、河北、山东等多地最高气温屡屡霸榜，其中最高温度达到41摄氏度以上。科学家表示这是气候变化导致的。专家警告称，本周末的暴雨可能会引发比2012年7月更严重的洪水，当时有79人丧生，数万人被疏散。

15级台风！

杜苏芮是今年袭击中国的最大台风，也是登陆福建的第二强台风，所到之处都掀起狂风暴雨，惊涛拍岸。学校，上班族都受到影响，离岸油气田的工人也暂时撤离。根据中国官媒人民网，杜苏芮登陆福建省晋江市沿海时，登陆时中心附近最大风力达到15级强台风级。杜苏芮也一度登上微博热搜，有网友上传了摩天轮开始在飓风之下自转的动图。厦门人民很认真抗台风，路边的装饰和装置“关好”、“压实”的照片也受到热议。社交媒体上也可以看到救援人员清理倒下的树木的画面，也有民众在齐大腿深的洪水中艰难前行。台风影响了福建多城，包括厦门、漳州和泉州，中国官媒央视报道，超过12.4万人被迫紧急疏散。直接经济损失达730万美元左右。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 酷热难当 中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 干旱影响农作物 人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 水力发电受挑战 酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 煤矿、火电站来补足 为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 洪水也导致稻米减产 今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡 中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 11省发出强降雨警报 上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 气候变暖引发极端天气加剧 有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 应对不力致严重人员伤亡 2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。



（路透社，法新社等）



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