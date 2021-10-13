风波结束？马云现身西班牙度假胜地

西班牙媒体报道称，阿里巴巴集团创始人马云现身西班牙马略卡岛，而他的豪华游艇就停泊在那里。《南华早报》此前也报道称马云赴欧洲参加商业会议，并去西班牙考察。这是马云自2020年公开批评中国监管部门以来首次在海外露面。
（德国之声中文网）西班牙媒体报道称，马云近日现身西班牙度假胜地马略卡岛（Mallorca）。《马略卡日报》称，有人周二（10月19日）看到马云在当地安德拉克斯港的一家当地商店购买家居装饰。
西班牙的《国家报》在没有引用任何消息来源的情况下称，马云自上周六（10月16日）以来一直在西班牙的巴利阿里群岛（Balearic Islands），陪同他的是多名中国商人和安保人员。
这是这位中国富豪一年多以来首次在海外露面。
阿里巴巴旗下的香港《南华早报》周二报道称，马云在香港与家人共度"私人时光"后，去西班牙考察农业和环境相关技术。在一周多前，媒体就曾报道马云现身香港。
《南华早报》报道也称，马云会在欧洲参加一系列商业会议。不过阿里巴巴集团发言人拒绝就马云的行程发表评论。
自从马云去年在一次演讲中公开批评中国监管体系后，他基本上离开了公众视野。他的商业帝国很快就受到了监管机构的严格审查，蚂蚁集团370亿美元的 IPO也被叫停。
据路透社报道，马云的豪华游艇"禅"号过去几天一直在马略卡岛西北海岸行驶，周二抵达安德拉克斯。这艘游艇周三停靠在圣庞沙海滩镇附近，但是路透社的摄影师没有看到马云的踪影。
据《超级游艇时代》杂志报道称，这艘"禅"号超级游艇有五层垂直船身，长88米，可容纳16名客人和25名船员。它是在荷兰建造的，在今年4月交付。
在与中国监管机构闹翻前，马云经常环球旅行，也常高调出席各种活动。在他2019年55岁生日时，马云从阿里巴巴集团董事长的位置上退了下来。一位西班牙银行业人士告诉路透社，马云2019年曾访问马略卡，这位中国亿万富翁喜欢花时间在巴利阿里群岛上。
阿里巴巴集团的港股在周三早些时候上涨了近10%。据路透社援引股票经纪人称，投资者将马云出国旅行视为中央放松对该集团审查的一个迹象。
《南华早报》报道指出，自2020年12月以来，阿里巴巴的股票在纽约和香港下跌了35%，不过9月至今，阿里巴巴的股票上涨了20%，这是因为人们乐观地认为中国政府对该公司商业行为的审查正在接近尾声。
中国官媒《人民日报》近日在一篇评论文章中称赞了阿里巴巴集团下属公司发布自研芯片倚天710。该芯片可能有助于中国在半导体领域的自力更生。
此外，中国媒体曾在10月12日引述消息人士称，蚂蚁集团已卖出其持有的财新传媒全部股份，"彻底退出投资"。
有报道将这个动作与中国发改委10月8日公布的《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见稿相联系，其中提到，"非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构"。另外，10月20日，中国国家网信办公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，而财新网被从信息稿源"白名单"除名。
（路透社，南华早报）
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