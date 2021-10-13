风波结束？马云现身西班牙度假胜地

（德国之声中文网）西班牙媒体报道称，马云近日现身西班牙度假胜地马略卡岛（Mallorca）。《马略卡日报》称，有人周二（10月19日）看到马云在当地安德拉克斯港的一家当地商店购买家居装饰。

西班牙的《国家报》在没有引用任何消息来源的情况下称，马云自上周六（10月16日）以来一直在西班牙的巴利阿里群岛（Balearic Islands），陪同他的是多名中国商人和安保人员。

这是这位中国富豪一年多以来首次在海外露面。

阿里巴巴旗下的香港《南华早报》周二报道称，马云在香港与家人共度"私人时光"后，去西班牙考察农业和环境相关技术。在一周多前，媒体就曾报道马云现身香港。

《南华早报》报道也称，马云会在欧洲参加一系列商业会议。不过阿里巴巴集团发言人拒绝就马云的行程发表评论。

高调富商蛰伏数月

自从马云去年在一次演讲中公开批评中国监管体系后，他基本上离开了公众视野。他的商业帝国很快就受到了监管机构的严格审查，蚂蚁集团370亿美元的 IPO也被叫停。

据路透社报道，马云的豪华游艇"禅"号过去几天一直在马略卡岛西北海岸行驶，周二抵达安德拉克斯。这艘游艇周三停靠在圣庞沙海滩镇附近，但是路透社的摄影师没有看到马云的踪影。

据《超级游艇时代》杂志报道称，这艘"禅"号超级游艇有五层垂直船身，长88米，可容纳16名客人和25名船员。它是在荷兰建造的，在今年4月交付。

在与中国监管机构闹翻前，马云经常环球旅行，也常高调出席各种活动。在他2019年55岁生日时，马云从阿里巴巴集团董事长的位置上退了下来。一位西班牙银行业人士告诉路透社，马云2019年曾访问马略卡，这位中国亿万富翁喜欢花时间在巴利阿里群岛上。

轻舟已过万重山？

阿里巴巴集团的港股在周三早些时候上涨了近10%。据路透社援引股票经纪人称，投资者将马云出国旅行视为中央放松对该集团审查的一个迹象。

《南华早报》报道指出，自2020年12月以来，阿里巴巴的股票在纽约和香港下跌了35%，不过9月至今，阿里巴巴的股票上涨了20%，这是因为人们乐观地认为中国政府对该公司商业行为的审查正在接近尾声。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



中国官媒《人民日报》近日在一篇评论文章中称赞了阿里巴巴集团下属公司发布自研芯片倚天710。该芯片可能有助于中国在半导体领域的自力更生。

此外，中国媒体曾在10月12日引述消息人士称，蚂蚁集团已卖出其持有的财新传媒全部股份，"彻底退出投资"。

有报道将这个动作与中国发改委10月8日公布的《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见稿相联系，其中提到，"非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构"。另外，10月20日，中国国家网信办公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，而财新网被从信息稿源"白名单"除名。

（路透社，南华早报）

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