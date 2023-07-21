风波中 英媒称亚投行与世行达成巨额协议

（德国之声中文网）据英媒《金融时报》7月21日报道，亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称“亚投行”）上周批准了一项提案，为国际复兴开发银行（IBRD）的主权贷款提供10 亿美元的信贷担保。

国际复兴开发银行是世界银行的贷款机构。根据联合国官网介绍，国际复兴开发银行致力于通过贷款、担保、风险管理产品、分析和咨询服务促进中等收入国家和信誉良好贫穷国家的可持续发展，从而减少贫困。

《金融时报》报道指出，与亚投行达成的最新协议将使世界银行能够克服融资限制并发放新贷款，而亚投行将能够更好地将其剩余资本部署到更广泛的借款人组合中。亚投行目前仅使用了其资本基础的 43%，承诺融资额约为 370 亿美元，这意味着它仍有大量未使用的贷款能力。

亚投行方面表示，与世行的最新合作将加强这两家金融机构的融资能力，也将使亚投行的投资组合多样化，并增加对低收入借款方的贷款。不过，《金融时报》也指出，世行尚且没有宣布批准该计划，也没有回应其置评请求。

亚投行启动：亚洲的机会，中国的机会？

亚投行--中国主导成立的多边金融机构

亚投行总部设于北京，是全球首个由中国倡议设立的多边金融机构，旨在向亚洲各国家和地区政府提供资金，以支持基础设施建设等开发项目。

普遍认为，这个由中国主导成立、2016年正式启动的金融机构，为一带一路倡议提供融资，旨在制衡世界银行、国际货币基金组织等西方国家主导金融机构的主导地位。不过，中方在亚投行成立之际曾多次表示，在亚洲基础设施融资需求巨大的情况下，由于定位和业务重点不同，亚投行与现有多边开发银行是互补而非竞争关系。

中国在亚投行拥有最高的投票权，占有近27%的权重，在重要决策上拥有一票否决权。从亚投行成立至今，其行长一直是中国前财政部副部长、银行家金立群。

自成立以来，亚投行已经与世界银行签署了多项合作协议，并与世界银行共同资助了多个项目。亚投行与世界银行的这一最新合作受到舆论关注，其中一个原因是亚投行在不久前刚被指控受到中共渗透。

近日的“毒文化”风波

今年6月，亚投行的加拿大籍全球联络主管毕加博（Bob Pickard）突然离职，他声称，亚投行管理层“受到共产党员主宰”，组织内部充满“有毒文化”。毕加博当时发推特说：“身为爱国的加拿大人，这是我唯一的选择。”

在毕加博的指控后，亚投行成员国加拿宣布暂时冻结在该银行所有由政府主导的活动，并启动调查。亚投行迄今有106个国家和政府成员，加拿大于2018年3月加入。

亚投行在7月7日公布了内部审查结果，称毕加博的指控“毫无根据”，亚投行董事会以及管理层没有受到不当影响。

在毕加博事件后，《南华早报》在7月16日刊登了一篇来自北外法学院副教授顾宾的一篇客座评论，称从亚投行的信誉危机中可以吸取“三个经验教训”。前两个分别是危机管理和员工行为准则管理的重要性，第三个是“需要更好理解身为共产党员的员工的作用”。这篇评论称：“毕加博的言辞反映出他对党员在这个机构中所扮角色的深刻误解。……中国共产党员在一个机构中的作用相当于基督教在邻里中的作用。共产主义信仰促使一个人在企业中成为好榜样，就像基督教价值观促使一个人行善一样。党员在日常生活中自己做决定，不受党的控制。”

（综合报道）

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