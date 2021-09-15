风波不断：恒大回应6名高管提前赎回投资产品

（德国之声中文网）深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团再曝风波：针对此前有关集团高管提前赎回恒达投资产品的消息，恒大方面周六凌晨发布公告，称已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。

该公告还透露，截至2021年5月1日，时任恒大集团总部、各产业集团总裁助理以上高管及地产集团各省公司董事长、总经理，以及时任恒大财富副总经理以上管理人员，共计44人持有恒大财富58笔投资产品；5月1日-9月7日期间，上述范围管理人员中，有8人的9笔投资产品到期正常兑付，有9人新认购13笔投资产品，有6人提前赎回12笔投资产品。

公告要求恒大财富必须严格按照已公布的兑付方案执行，"确保公平公正、一视同仁"。

中国银行业已开始为最坏的情况做准备？

恒大高管提前赎回投资产品的消息曝光，正值该集团因高额债务而面临生存危机之时。从今年年初至今，恒大集团的股票价格已经缩水了大约四分之三。包括标准普尔、穆迪和惠誉在内的国际金融评级机构已经先后下调对恒大的信用评级。

另据路透社援引银行业人士报道，和恒大集团进行业务往来的主要银行已经计提部分贷款损失准备，以应对恒大可能破产倒闭的风险。该报道提到了中国农业银行、民生银行和中信银行，都是恒大的主要贷款银行。恒大集团目前负债大约3000亿美元，其中包括银行贷款、债券、信托产品以及拖欠承包商和供应商的款项等。

恒大会成为"中国版雷曼兄弟"？

关于"中国房地产泡沫破裂"的说法已经盛行数年，但如今这一风险似乎更加逼近了。恒大集团危机引起了国际媒体的关注，一些分析人士甚至认为，恒大可能会成为中国版的"雷曼兄弟"。2008年雷曼兄弟银行的破产，直接引发了全球金融危机。

德国《焦点杂志》分析指出，恒大危机暴露了中国多个层面的问题和风险：经济增长速度的下跌，房地产泡沫的破裂，金融行业的弊端，精英阶层的权力争斗，而福建的新冠疫情爆发则让这一切雪上加霜。报道指出："这场危机的背后，中共官员和经济精英之间的权力争斗正在激烈进行--这难免让人联想起20年前普京政府和俄罗斯寡头经济之间的斗争。"北京对多个关键经济领域实施强制整顿，除了首当其冲的科技企业之外，房地产业也突然面临政策的全面收紧。

对于恒大危机究竟何去何从，国际分析人士意见不一。持乐观态度者期待中国央行出手相救，因为北京在过去也曾通过巨额注资来化解类似的危机。但也有人认为，这次恒大的情况不同。中共领导层将过度自信的恒大高层视为"赌徒"，而面对这种投机行为，是不应该施以援手的。

（德新社、路透社、焦点杂志）

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