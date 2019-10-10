风波下的NBA上海站比赛

（德国之声中文网）自从休斯顿火箭队总经理莫雷上周末在推特上转发带有支持香港“争取自由”（fight for freedom）字样的图片，暗示支持香港反政府运动之后，关于"爱国"和"抵制NBA"的舆论在中国国内迅速发酵，在比赛开始前达到了高潮。

10月9日，上海市体育总会取消原定于当晚的"2019 NBA球迷之夜"活动。同日原定举行的NBA季前赛新闻发布会也在最后一刻被宣布取消。而且上海市中心黄金地段的大幅NBA户外宣传广告也被临时撤下。随之谣言四起，甚至一度有消息称第二天的湖人和篮网的比赛也将被叫停。

周四（10月10日）晚间的比赛最终按计划进行，不过中国媒体都没有给予这场比赛任何报道，也没有任何一家中国媒体转播这场比赛。但由于这场比赛已经毫无疑问的超越了体育本身，反而吸引了国际媒体的极大关注。美国也全国直播了这场比赛。

当晚坐落于上海浦东黄浦江畔的梅赛德斯奔驰中心外人头攒动。之前有人预言的"全民抵制观看比赛"的场景并没有发生。大批穿着洛杉矶湖人队黄色队服，尤其是23号（詹姆斯）和24号（科比）队服的众多男女球迷从城市的各个角落通过地铁，出租车，私家车涌向场馆，造成了场馆附近的街道水泄不通。

大多球迷都是二十上下的年轻人。很多人手里都拿着一面小小的五星红旗。在现场发放国旗的是上海重点中学位育中学的一名高中生Joe，今年17岁。他说他和他的团队准备了一万面国旗在现场免费发放。"我觉得在这个时刻爱国非常重要。球迷们可以表现他们既能爱球也能爱国。"他说道。

"爱国比爱球更重要！"一位24岁的女球迷这样表示。她虽然也是身穿黄色科比球衣，手里也揣着800元一张的门票，但还未决定是否会入场。"我对他们（莫雷和NBA主席肖华）说的话挺生气的。之前我也在犹豫要不要来看。但后来票子也没法退。我也不知道他们应该做什么，但是他们的言论肯定是错误的。"这位女球迷还表示肖华作为"NBA的领导"说的任何话都代表了整协会甚至这个运动本身，不能认为是个人的言论。

NBA主席亚当.肖华在周一时表示支持莫雷言论自由的权利，并表示这是NBA的价值观，也愿意为此付出代价。

NBA一年80亿美元收入中，超过10% 来自中国。截止10月9日，除了已经明确表示停止转播NBA联赛的央视和腾讯以外，公开发表声明宣布与NBA暂停合作的中国企业已达到19家，其中包括安踏、长虹、携程、德克士、康师傅、美菱、蒙牛等。浦发银行和李宁等赞助商也中止了与休斯敦火箭队的合作。多家电商平台下架了火箭队相关产品，在淘宝、京东、苏宁、国美等主流电商平台搜索"火箭队"，均显示无相关商品。

比赛场外

有在现场的球迷表示支持这一系列抵制行为。

"他们必须要道歉。肖华作为NBA主席一定要道歉。如果他们不道歉，我以后就只看足球了。"一名18岁的女大学生在梅赛德斯奔驰中心外说到，"香港就是中国的一部分。他们说的肯定是错的。政治问题上没有言论自由。"

有学者认为，这次的NBA事件体现了中国年轻一代新的思维心理特征。复旦大学社会发展与公共政策学院教授于海说："这些年的教育把所有对中国的批评定义为敌意。所以时间长了，就无法理性的接受批评的声音了。"

于教授指出批评并不都代表了恶意，但现在的舆论和民意已经不讲道理了，把合理的批评都界定为敌意。"大学生的心智很不成熟。因为他们的价值根源已经被扭曲，接受的教育都是国家话语，思维方式已经被扰乱。"

就外在表现而言，这场抵制运动由媒体和民间所主导，中国官方似乎并未过多介入。也有人将此解读为中国新一代年轻人的自我认同的一部分，但是有专家指出事实上，这件事从头开始就是自上而下的一场政治宣传运动。

"中国的社会运动若无政府主导，是无法形成声势的。"同济大学文化批评学院的教授张宏这样分析，"政府发动抵制NBA，目的无非是操纵民意，显示自己的立场，并借民意来向外界示威。"张教授认为中国政府想向外界传递的信息很清楚，那就是：中国是14亿人口的市场，想赚钱就得听话，按中国的意见办。

自从香港的政治危机爆发至今四个月期间，从一开始的国泰航空，都后来的Zara等诸多企业到今天的NBA，其实因为政治表达不正确而受到中国市场惩罚的国际企业名单已经一长串了。

主张抵制NBA的意见中确实体现一定的爱国主义情绪，但张宏教授认为这种意见和情绪显然被极大地夸大了。他解释称，煽动情绪也是舆论操控的一部分。在情绪激动的状态下，理性、逻辑和分析能力就会下降，言论和行动的选择也更容易被强势舆论和力量所控制。

"情绪激动状态是最容易被操控的，这在年轻人那里，更是如此。"张教授说道，"这些句段和口号，单纯地看，似乎并没有什么不对，很容易被接受。舆论操控者只需将这些简单易懂的口号，悄悄地挪移一些语境，就很容易达到扭曲真相的目的。以致这些年轻人像是一只激动的鹦鹉，根本就不知道自己究竟在说什么。而且，在被刻意制造出来的'爱国' -'爱球'的对立选项目前，民众并没有更多的可考虑的余地。高调地回答'爱国'，这是最简单的，也是最安全的。"

中国媒体基本上都控制在政府手中，政府只散布单方面的、经过过滤和筛选的信息，然后操纵信息员（也被称作"水军"）发动舆论，同时屏蔽和删除不同的信息源，打压不同意见，这样，就形成了声势浩大的舆论场面。

但接受采访的专家认为，操控情绪来达到政治目的看似是个实用的策略，也是不同社会所有政府都会或多或少尝试运用的工具，但它的危险在于不可控和所造成的的社会割离。

于海教授把这次NBA事件在年轻人中的快速发酵形容为"从雪花到雪崩"。"这次莫雷事件在美国的民意是一边倒的，认为这是一个言论自由的问题，不涉及其它。在中国民意也是一边倒的，认为是国家主权问题。"他认为这种价值观的极大差距是教育制度所造成的。

"中国人现在穿着文明的服装，但随时随地可以冲上街头变成野兽。义和团和红卫兵的文化都没有死。对文革的怀念平时没有制止，正确的思想和文化却都被禁止了，那最终的结果就是文革余孽还充满生命力。"于教授总结道。

张宏教授则认为从年轻球迷的言论中不难发现，这些说法都是官方媒体一贯的言辞。"我觉得，这可以说是文革政治运作模式的一部分，或者说是对文革社会动员模式的一种模仿。也就是说，舆论和社会运动的操控者，依然在使用文革的手段来治理社会，而且，也在一定程度上有效。"

但终究不是每一个人都会轻易的跟着一个宣传口径，一种单一的思维方式的。湖人与篮网上海站比赛的当晚就有一位球迷和身边所有的朋友唱反调。他并不认为莫雷的表达是个问题。同时他觉得肖华支持莫雷的言论自由权利"很棒"，说明他坚持自己的原则和价值观，不被中国市场的金钱左右。

"我觉得爱球和爱国是两码事儿。这整件事情完全就是被媒体操控的。公众很麻木。他们也并不懂。我也不能说太多，但是我可以确定是媒体导向把他们引到这个话题上来的。"

这位球迷承认与很多朋友因为这件事情产生了争论和矛盾。他觉得政治不应该影响体育。

"我希望中国人都能在碰到事情时多点独立思考能力。他们不应该这样受宣传控制。他们应该有自我判断能力。"