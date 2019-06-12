风暴后的宁静: 香港示威民众72人受伤

(德国之声中文网) 香港政府网站今早时6发布公告，基于保安理由，添马政府总部今日和明日(6月13日及14日)暂停开放，同事无需返回政府总部工作，并应按照所属决策局或部门的应变计划工作。所有访客活动亦会延期或取消。

港铁今早5点7分曾经表示金钟站如常开放，但半小时候又发出修正信息，指金钟站今早将关闭，列车不停靠金钟站。

昨日上万人聚集的抗争现场今早显得异常寂静。就在12小时前，香港反修例群众包围立法会，防爆警方在下午开始清场，以橡胶子弹、布袋弹、催泪水剂、胡椒喷雾驱离示威民众，民众则投掷砖头和铁马还击。

据路透社报导，截至周一清晨1点钟，有至少72人送医救治，分别为50名男性与22名女性。有41人已经离开医院，19人状况稳定，10人还在救治当中。其中有一名香港电台司机，在路边车内休息时，头部被催泪弹击中，瞬间血流如注，失去知觉送院。

昨日，立法会保安事务委员会副主席涂谨申认为，警方施放的布袋弹与橡胶子弹有一定威力，近距离发射仍可以致命，不明白为何这么多群众仍要开枪。

香港特首称「暴动」

香港特首林郑月娥在晚间发表电视录影发言，谈话中三度形容金钟发生的冲突是「暴动」。她说，公然发动暴动不可能是爱护香港的行为，有人不顧市民安危，佔據和堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重社影響社會運作，甚至令想和平表達意見的市民、記者、警察和公務員，安危受到嚴重威脅，必須予以強烈譴責。她说: 「不論贊成、反對，表達意見的方式都有底線。如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會越演越烈，肯定對香港帶來傷害。」

面对林郑月娥仍然拒绝撤回修例，大律师工会主席戴启思去信林郑，以新西兰政府拒绝中国移交疑犯金京烨作为案例，表明对内地人权保障与司法制度的不信任，要求林郑撤回法案。

香港记者协会发出公开信，表示警方在清场行动中，出现粗暴并且干预传媒采访的行为和言语。多达15位记者尽管已经出示证件，均未获理会，仍然遭到驱赶、搜查和推撞，还用强光照射镜头干扰摄影。

欧美关切民众 中国坚定支持修例

曾经是香港殖民母国的英国，其首相特蕾莎梅(文翠珊)表示，香港的引渡条约需要尊重载列于1984年的《中英联合声明》中，保障权利和自由的部份。她也说，鉴于大量英国公民在港，担忧修订的潜在影响。

欧盟外交与安全政策高级代表墨格里尼(Federica Mogherini)说，欧盟国家理解香港人对修法的担忧，呼吁港府尊重民众集会以及和平、自由表达意见的权利。

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在香港警察朝着丢掷宝特瓶的示威民众施放催泪水剂与橡胶弹之后，美国总统特朗普被记者问到对香港抗议的看法。他说: 「有一百万人，是我至今看过规模最大的抗议。」他接着说:「我希望中国和香港可以找到方法解决。我了解示威游行的原因，但是我确定他们会找到解决方法。我希望他们可以和中国一起找到解方。」

美国议长佩洛西指出，香港特区政府修订逃犯条例若通过，美国或将重新评估香港在「一国两制」框架下是否仍拥有高度自治。

对此，中国外交部发言人耿爽表示，香港事务纯属中国内政，对美方有关人士就特区修例发表不负责任的错误言论表示强烈不满和坚决反对。耿爽在回答记者有关香港的提问时，多次重申中国中央政府坚定支持香港特区政府推进修订「两个条例」工作。

德国外交部在官网发布声明表示，德国正在评估一旦逃犯条例修利通过，双边引渡条约是否能够继续实施。

德国也是与香港签署引渡协议的国家之一。 德国联邦议院人权委员会主席、自民党议员延森(Gyde Jensen)指出，如果香港的逃犯引渡条例修正案获得通过，德国政府就必须重新考虑德国与香港之间已有的引渡协议。 她对德国之声表示，百万香港示威者走上街头抗议，这些年轻人的勇气应当得到认可，而不应当被香港特区政府所蔑视。 「香港当局必须尽全力维护人权的普世性，并且化解公民社会与政府之间的僵局。 中国对权力有着肆意的渴求，正在埋葬香港的自治、人权和基本自由权利。 而为此付出政治代价的将会是香港的民主派人士。 」

罗法/夏立民(路透社、美联社)