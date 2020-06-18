 風靡印度的電動機車 | 经济纵横 | DW | 29.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

風靡印度的電動機車

印度Ola公司推出的電動機車外形簡潔，色彩繽紛，充電簡便。該企業希望其電動機車能夠征服全球各地的市場，尤其是在新興國家和開發中國家。

观看视频 01:44

多媒体中心更多内容

17.6.2020, Neu Dehli, Indien, Activists from Swadeshi Jagran Manch, a wing of the Hindu nationalist organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), shout slogans during a protest against China, in New Delhi, India June 17, 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis

中印衝突掀反華示威 18.06.2020

更多内容来自 每日播客(视频)

人類的行為是由想法支配的嗎？ 29.12.2021

揭開人類大腦的奧秘！ 28.12.2021

Still aus DW-Beitrag 'Better Bites: Immunsystem'

增強身體免疫力 可以吃這些！ 27.12.2021

瑞典垃圾车女司机：“我的工作我骄傲” 26.12.2021

相关文章

流亡藏人導演訪德 籲外交抵制北京冬奧

流亡藏人導演訪德 籲外交抵制北京冬奧 09.12.2021

北京冬奧近在眼前，圍繞是否抵制的討論也在國際社會持續不斷。支持抵制的意見認爲，人們曾寄望08年北京夏季奧運會讓中國更加開放自由，但并未實現。一位藏人電影人當時的經歷正是這一切的真實寫照。近日他來到德國，講述自己親身經歷。

2020***India,Vijaynagar - a remote border town in India's northeastern state of Arunachal Pradesh. The town is the easternmost inhabited locality of India, located near its international border with Myanmar.

印度最偏遠地區之一有了2G移動網路 23.08.2020

雖然印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的毗奢耶那伽羅鎮（Vijaynagar）實際上仍然與世界其他地區隔絕，但人们終於可以用手機打電話了，当地居民很高興。

TAIPEI, TAIWAN - OCTOBER 03: Singer NameweeMing Chih Huangarrives at The 31st Golden Melody Awards at Taipei Music Center on October 03, 2020 in Taipei, Taiwan. (Photo by Gene Wang/Getty Images)

《玻璃心》走紅 「壞壞」歌手黃明志有話說 26.10.2021

大馬鬼才黃明志與陳芳語一週前推出新歌《玻璃心》，整部MV充滿粉紅色，暗諷中國小粉紅，兩邊愈吵Youtube點擊率愈高，截至周二已破1728萬次。很多平常不聽嘻哈歌曲的人都問：誰是黃明志？

Pins mit den Nationalflaggen von Deutschland und China stehen auf einem Tisch. Berlin, 18.02.2019. Berlin Deutschland *** Pins with the national flags of Germany and China on a table Berlin 18 02 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

新德国政府 新对华政策？ 16.10.2021

德國聯合政府組閣談判正如火如荼進行，未來4年中國將是德國外交政策的重要對象之一，德國新政府應如何看待德中關係？未來可能實施哪些對華政策？德國議會4大黨派提出各自見解。