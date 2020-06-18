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印度Ola公司推出的電動機車外形簡潔，色彩繽紛，充電簡便。該企業希望其電動機車能夠征服全球各地的市場，尤其是在新興國家和開發中國家。
北京冬奧近在眼前，圍繞是否抵制的討論也在國際社會持續不斷。支持抵制的意見認爲，人們曾寄望08年北京夏季奧運會讓中國更加開放自由，但并未實現。一位藏人電影人當時的經歷正是這一切的真實寫照。近日他來到德國，講述自己親身經歷。
雖然印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的毗奢耶那伽羅鎮（Vijaynagar）實際上仍然與世界其他地區隔絕，但人们終於可以用手機打電話了，当地居民很高興。
大馬鬼才黃明志與陳芳語一週前推出新歌《玻璃心》，整部MV充滿粉紅色，暗諷中國小粉紅，兩邊愈吵Youtube點擊率愈高，截至周二已破1728萬次。很多平常不聽嘻哈歌曲的人都問：誰是黃明志？
德國聯合政府組閣談判正如火如荼進行，未來4年中國將是德國外交政策的重要對象之一，德國新政府應如何看待德中關係？未來可能實施哪些對華政策？德國議會4大黨派提出各自見解。
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