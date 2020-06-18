流亡藏人導演訪德 籲外交抵制北京冬奧

北京冬奧近在眼前，圍繞是否抵制的討論也在國際社會持續不斷。支持抵制的意見認爲，人們曾寄望08年北京夏季奧運會讓中國更加開放自由，但并未實現。一位藏人電影人當時的經歷正是這一切的真實寫照。近日他來到德國，講述自己親身經歷。