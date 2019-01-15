 频频晚点自酿苦果 德铁赔偿费破5300万 | 经济纵横 | DW | 19.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

频频晚点自酿苦果 德铁赔偿费破5300万

如果说守时是德国人的一种美德，那么德国铁路(Deutsche Bahn)似乎就是反面典型。2018年，德铁运营的列车有四分之一晚点，这也让这家公司损失惨重。

Deutsche Bahn Hauptbahnhof Osnabrück Anzeigetafel Verspätung (picture-alliance/dpa)

频频晚点令德铁成为反面典型

(德国之声中文网)这家德国最大的铁路运营商为火车延误支付的赔偿费从2017年的3460万欧元（合3920万美元）上升到去年的超过5300万。

一位公司发言人在周一告诉德新社，约270万旅客提出晚点赔偿，他们平均能得到近20欧元的赔偿。

在2017年，只有不到200万名乘客要求赔偿，平均每人收到的赔偿款为19欧元。

Screenshot: Deutschland: Verspätungsschal erzielt 7550 Euro (Twitter/sara__weber)

“德铁晚点围巾” 拍出7550欧元高价


2018年，有四分之一的德铁列车晚点。该公司将其归咎于暴风雨、雷击和异常炎热干燥的夏季等极端天气条件。

去年12月，一辆城际列车（IC）起火以及工会罢工，也导致该月列车长时间延误。

Warnstreik bei der Deutschen Bahn (picture-alliance/dpa/A. Rosar)

德国铁路交通工会去年12月组织罢工要求增加工资

欧盟希望提高赔偿标准

凡是列车延误一小时以上，德铁乘客都可以要求获得火车票价四分之一的赔偿。如果晚到两个小时以上，赔偿可达票价的一半。

股权国有的德国铁路并不是唯一一家允许顾客索赔的铁路公司。但该公司每年支付的赔偿金占比例最高，因为它运营着几乎所有的城际远途线路，而这些路线往往会有更多的延误。

欧洲议会呼吁改变赔偿制度。议员表示，乘客应该在延误一小时后得到票价金额的一半作为赔偿，在延误一个半小时后得到票价的四分之三，如果晚到两个多小时，就应赔偿全额票价。

  • People at a train station (picture-alliance/dpa)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    那位大妈在说啥？

    你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。

  • Red Regionalbahn and ICE train (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    此火车非彼火车

    这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！

  • Sign for a delayed train (picture-alliance/dpa/F. Tschauner)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    德铁准点只是神话

    德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。

  • People buying train tickets at vending machines (Deutsche Bahn AG/P. Castagnola)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    越来越贵的票价

    和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

  • people waiting on a platform as a red train arrives (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    不能来了车就上

    如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。

  • bikes on a train (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    自行车能上火车

    对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。

  • Reservation indicator in German train (Deutsche Bahn AG/O. Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    有车票不代表就有座位

    对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。

  • Sign with carriage information for trains (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    正确的时间 正确的地点？

    清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。

  • Quiet zone in an ICE (picture alliance/dpa/N. Schmidt)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    清静？在德铁里你就别想了

    不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

  • Family compartment in ICE (Deutsche Bahn AG/O. Oliver Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    如果你运气好

    当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。

    作者: 任琛, Elizabeth Grenier




立夏/叶宣（德新社、法新社）

 

DW.COM

德铁：等你等到花儿也谢了？

在许多乘客眼中，德国铁路几乎已经成为"准时"的反义词。德铁集团却似乎对此并不服气，并试图用数据反驳这一观点。此外，他们还计划通过启用新的调度中心进一步减少班次延误。 (18.03.2018)  

“德铁晚点围巾” 拍出7550欧元高价

在德国，人们对于火车晚点的吐槽奇招百出：一位慕尼黑阿姨通过织围巾，来记录当天火车的晚点情况。这条“晚点日记”近日在网上拍出7550欧元的高价。她决定将拍卖所得捐给慈善机构。 (15.01.2019)  

德铁形象工程险些被“假”虫屎“拦路”

充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。 (19.02.2018)  

有关德铁：你不得不知的10个槽点

票价贵；服务差；你准点，它晚点；你晚点，它准点；说起德国铁路，每个人都有不止一段心酸、让人厌世的故事。 (06.02.2019)  

相关内容

Detuschland Bahn - Zugverspätung

“德铁晚点围巾” 拍出7550欧元高价 15.01.2019

在德国，人们对于火车晚点的吐槽奇招百出：一位慕尼黑阿姨通过织围巾，来记录当天火车的晚点情况。这条“晚点日记”近日在网上拍出7550欧元的高价。她决定将拍卖所得捐给慈善机构。

Warnstreik bei der Deutschen Bahn

德国哪些方面“不如人” 09.02.2019

火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。

Deutsche Bahn

德铁：等你等到花儿也谢了？ 18.03.2018

在许多乘客眼中，德国铁路几乎已经成为"准时"的反义词。德铁集团却似乎对此并不服气，并试图用数据反驳这一观点。此外，他们还计划通过启用新的调度中心进一步减少班次延误。

广告
BdT mit Deutschlandbezug (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

月亮的神话

看一看月亮如何影响我们的几千年文化。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 