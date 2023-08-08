 颇具争议：英国启用驳船安置难民申请者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2023

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颇具争议：英国启用驳船安置难民申请者

英国政府开始在一艘驳船上安置难民申请者。批评者认为，此举在于吓跑潜在的寻求庇护者。

停靠在英国波特兰岛港口的毕比·斯德哥尔摩号（Bibby Stockholm）驳船

停靠在英国波特兰岛港口的毕比·斯德哥尔摩号（Bibby Stockholm）驳船

（德国之声中文网）本周一，首批在英国申请庇护的难民入住停靠在英国波特兰岛港口的毕比·斯德哥尔摩号（Bibby Stockholm）驳船。该驳船长93米，宽27米，共计三层楼，共有200多个带淋浴和卫生间的寝室，曾在汉堡被用于安置庇护申请者和无家可归者，也曾被用作石油工人的住所。如今，英国政府在每个寝室安置了双层床，以增加可容纳人数。据报道，总共将有500名年龄在18岁到65岁之间的男子入住该驳船，在这里等待庇护申请的结果。

为增加可容纳人数，毕比·斯德哥尔摩号上的每个寝室都安放了双层床

为增加可容纳人数，毕比·斯德哥尔摩号上的每个寝室都安放了双层床

英国广播公司（BBC）记者最近参观毕比·斯德哥尔摩号后报道，船上有食堂、健身房、电视间以及祈祷室。船上居住者可以离开该船进入码头的特定空间活动。报道说，"出于安全原因，他们将乘坐班车前往港口出口，并被建议在09:00至23:00之间乘坐每小时一班的巴士前往波特兰（Portland）或韦茅斯（Weymouth）。针对他们没有宵禁，但如果他们没有回来，会接到'福利电话'询问他们的情况。"

批评者：想让寻求庇护者感到自己不受欢迎

使用毕比·斯德哥尔摩号驳船安置申请庇护者的计划之前引起很大争议。大赦国际的史蒂夫·瓦尔迪兹-西蒙兹（Steve Valdez-Symonds） 表示："看来本届政府竭尽全力想让寻求庇护者在这个国家感到不受欢迎和不安全。" 他说，应该对将这些人限制在停车位大小的居住区感到担忧，那些逃离战争、流离失所的难民将"再次受到创伤"。

8月7日，首批在英国申请庇护的难民入住的毕比·斯德哥尔摩号

8月7日，首批在英国申请庇护的难民入住的毕比·斯德哥尔摩号

近年来，乘坐小船穿越英吉利海峡到达英国的移民人数有所增加，尽管保守派人士称，英国脱欧后移民人数将减少。去年，大约有45000名缺少身份证件的移民乘坐小船穿越英吉利海峡到达英国。

英国政府希望通过使用驳船安置难民申请者来解决其住宿问题并节省开支。批评者认为此举还在于吓跑潜在的寻求庇护者。波特兰岛的居民也对政府的决定表示怀疑，认为波特兰不适合该项目。一些居民表示担心自己的安全。有消息称，伦敦政府还希望使用更多类似的驳船。

英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）奉行严格的庇护政策。新政策规定，任何未经许可进入英国的人都会被逮捕，并应尽快被驱逐出境，且不得再在英国申请庇护，无论个人情况如何。伦敦政府还宣布，将大幅提高对雇用或安置非法移民的公司和房东的罚款。

（德新社、BBC、法新社）

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