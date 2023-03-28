 领英宣布8月关停中国版应用 | 经济纵横 | DW | 10.05.2023

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经济纵横

领英宣布8月关停中国版应用

微软旗下社交平台领英宣布调整中国业务战略，将于今年8月关闭在中国仅存的应用程式“领英职场”，停止在中国设立产品和工程团队，以及缩减职能、业务和营销部门的岗位。与此同时，领英强调将继续深耕中国市场。

LinkedIn China Service

（德国之声中文网）微软旗下的社交平台領英（LinkedIn）周二（5月9日）宣布，鉴于“激烈的市场竞争和宏观经济环境带来的挑战”，将进一步关闭在中国的剩余业务。

领英是少数在中国成功运营社交媒体平台的美国科技公司之一。由于中国的互联网受到严格的监管和审查，为符合相关规定，领英推出了在中国本土化的求职平台。

2021年3月，领英发布公告暂停中国新用户注册，“以确保平台提供的所有内容和服务均符合当地的法律和法规”。同年12月，领英推出了中国版精简应用程序“领英职场”(InCareer)，帮助中国专业人士寻找和申请工作。

领英周二在微博账号“LinkedIn领英”发布“领英在华相关服务调整及策略更新”，宣布自2023年8月9日起将正式停止“领英职场”服务，并删除所有“领英职场”的个人账号数据，中国团队的规模也将有所缩减。

领英称，决定停止服务是因为“‘领英职场’始终面临着日趋激烈的市场竞争和宏观经济环境带来的挑战”。

領英宣布，鉴于“激烈的市场竞争和宏观经济环境带来的挑战”，将进一步关闭在中国的剩余业务

領英宣布，鉴于“激烈的市场竞争和宏观经济环境带来的挑战”，将进一步关闭在中国的剩余业务

全球裁员700余人

此外，领英CEO罗斯兰斯基（Ryan Roslansky）在内部信件中写道，将在全球裁减716名员工。信中还表示，领英高级副总裁斯罗夫（Mohak Shroff）和领英中国总裁陆坚将召开中国全员会议，与在中国的同事沟通这些变化带来的影响，包括停止在中国设立产品和工程团队，以及缩减职能、业务和营销部门的岗位。

领英没有透露将在中国裁员多少人，但据财新网报道，领英中国团队共裁员174人。

尽管如此，领英强调将继续深耕中国市场，未来将帮助中国企业在海外寻找和雇佣国际人才，帮助中国企业的产品和服务打造国际化品牌，拓展海外市场。

该公司写道：“领英将继续深耕中国市场，通过领英人才和营销解决方案，以及今年晚些时候即将落地中国内地的领英学习解决方案，持续支持中国企业的全球化发展。”
  
一名领英代表对法新社表示，领英将会继续在中国发展，专注于“协助在中国的企业进行海外招聘、营销和培训”。

法新社指出，受益于中国注重“关系”的人脉文化，领英在中国曾一度迅速崛起。但近年来随着创新的本土应用程序流行，领英逐渐被边缘化。

长期以来，包括脸书、推特、Instagram和YouTube等多数美国互联网巨头由于未遵守严格且往往模糊的监管规定，在中国遭到封锁。

在中国运营的科技公司迫于压力，经常以维护社会稳定的名义，屏蔽被视为政治敏感的内容和话题。近年来，领英因删除持异议人士的账户和敏感内容而遭到批评

（法新社、美联社）

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