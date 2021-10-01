领英关闭中国网站 「一企两制」终告结

（德国之声中文网）微软旗下的社交平台领英（LinkedIn）周四（14 日）宣布，由于「中国越来越具挑战性的经营环境和合规要求越来越高」将关闭网站，结束领英在中国7年的运营。此举也代表最后一个在中国公开运作的美国大型社交网站吹下熄灯号。

领英在中国有5300万用户，约占其总用户数的7%。微软近期表示，领英的年收入已突破100亿美元，但没有透露中国市场佔总营收的比例。

领英表示，今年底他们将在中国另外开设求职应用程序「InJobs」来取代其领英中国网站。然而这个新服务将不会提供领英的社交媒体功能——用户不能进行订阅或分享帖子及新闻文章。

「一企两制」的领英

《华尔街日报》报导，知情人士称，今年三月中国互联网监管机构曾斥责领英，给他们30天的时间来管控平台上的内容。当时领英在中国暂停了新会员的注册，并称该举措是为了确保网站符合当地法规。

最近几个月，陆续有数名驻中国或台湾的记者与智库研究员，收到来自领英的邮件，表示由于他们的领英个人资料含有被禁止或是敏感的内容，所以他们的帐号丶留言以及动态将在中国境内被屏蔽。

德国之声曾针对此事询问领英，他们当时表示：「为了给我们在中国和世界各地的会员创造价值，我们将在必要时执行中国政府对内容的限制。我们将继续利用多种途径，通知中国境内受影响的会员我们的做法。」

领英2014年刚进入中国时，时任执行长韦纳（Jeff Weiner）曾说，虽然该公司支持言论自由，但在中国提供本地化的服务意味着要遵守当地的审查要求。领英之后曾多次重申这个观点。

《立场新闻》报导，领英在其英文官方网誌中宣布要关闭中国网站时，也有表示该公司「支持言论自由」，但在中国版本上则隻字未提。

在由领英中国总裁陆坚署名的《致领英中国会员的一封信》中，找工作已经成为中国用户到领英的主要原因，而为更好地服务中国用户，将调整目前战略，发布一系列全新产品和服务，专注于提供「连接职业机会」的价值。

白宫官员支持

英国《金融时报》报导，拜登政府对领英退出中国的决策表示欢迎，并指责中国政府强迫公司成为其「镇压和专制行为的同谋」。

《金融时报》引述一位美国高阶官员的说法表示：「私营部门和国际社会应该反对中国利用其市场武器来扼杀自由言论和人权。」

为跨国公司在中国的运营提供咨询的美国乔治敦大学教授麦德罗斯（Evan Medeiros）也向《华尔街日报》说，如果领英继续代表中国当局进行审查，其声誉和全球商业模式也将面临风险。

（综合报导）

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