领导出马仍陷僵局 日俄谈判下回待续

(德国之声中文网)日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京本週二 (1月22日) 再次举行会谈，希望完成二战和平协约的签订，但最后仍然没有进展。

其中，千岛群岛的主权依然是争议焦点。 七十年过去了，日本仍然不愿意承认俄罗斯在千岛群岛上的主权，因此阻碍了和平协议的签订。

安倍说，在这场会谈当中，双方领导人都「袒诚相见」，也同意「积极的将相关工作继续下去」。

普京在会后告诉记者，在双方达成任何共识之前，还有许多细节需要处理。 但他补充说谈判十分「有用、实际」。

从2013年起算，安倍晋三这次拜访莫斯科已经是与普京的第25次会面。

千岛群岛的主权对两国都很重要。

消息指出，安倍很可能在尝试寻求一个架构，也就是说服俄罗斯放弃两个较小的无人岛屿齿舞与色丹的主权，以换取历史性的和平协议。

但对俄罗斯来说，拥有完整的岛链可以确保鄂霍次克海域的安全，而且就算这两个小岛目前无人居住，也具有第二次世界大战中的历史意义，战后的领土通常被视为不可以被协商的。

根据莫斯科民调中心Levada所做的民调，多达74％的人反对交出岛屿主权以换取历史性的和平协议，只有17%的人认为这么做值得。

安倍晋三与普京会面之后，随即前往瑞士参加世界经济论坛。

争议岛屿悬而未解

二次世界大战后，日本和俄罗斯没有签署和平条约。 去年开始，俄罗斯总统普京和日本首相安倍晋三同意要加快和平协议的谈判，并以1956年的联合声明为基础进行讨论。

当年，俄罗斯与日本签订共同宣言，表示若双方签订和平协议终结战争状态，即会将齿舞岛、色丹岛归还日本。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，而被俄罗斯称为南千岛群岛，或是库里尔群岛。 这些岛屿在二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联瓦解后由俄罗斯控制至今。 对俄罗斯而言，这些岛屿具有战略价值，是他们通往西太平洋的海上信道。

日本过去一直坚持，在和平协议签署以前，北方四岛必须全数归还给日本。 但近年，日本开始重新思考自己的立场，他们有了新的「二加其他」的想法: 两个岛屿的主权，另外加上免签证进入另外两岛、以及共同投资经济计划，也不失为有利。

罗法/杨威廉(法新社、美联社)