 预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化 | 科技环境 | DW | 18.03.2023

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科技环境

预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化

为了确保未来的永续性，欧盟正在酝酿新计划，希望使关键金属的供应链多样化，比如开采本土矿藏，以摆脱对中国稀土金属的依赖。欧盟目前98%的稀土金属都靠从中国进口。

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从中国出发经由“新丝绸之路”运往欧洲的集装箱，过去会取道俄罗斯。但俄罗斯对乌克兰发动战争后，中国集装箱开始改走“中间走廊”，经格鲁吉亚进入欧盟。

受俄乌战争影响 中国集装箱改道格鲁吉亚 02.03.2023

欧盟周三召开会议协调对中国旅客的应对措施，“强烈建议”成员国要求从中国入境旅客提交新冠阴性证明。中国呼吁各国防疫应当“科学适度”，不应该有歧视性做法。一些中国民众则对多国收紧入境限制表示理解。

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解 05.01.2023

Belgium EU ASEAN Summit 8339342 14.12.2022 European Commission President Ursula von der Leyen, Cambodian Prime Minister Hun Sen and European Council President Charles Michel attend the European Union EU and the Association of South-East Asian Nations ASEAN summit in Brussels, Belgium. EU and ASEAN leaders meet in Brussels to discuss the EU-ASEAN strategic partnership, trade relations and various international topics. Stringer / Sputnik Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xStringerx

欧盟与东盟：正双向奔赴？ 15.12.2022

Traubing, Deutschland 12.06.2020: Symbolbilder - 2020 Solaranlagen, Photovoltaik, Energie, Strom, Sonnenenergie, Solar, Solarfeld, gruener Strom, Erneuerbare Energie,

欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？ 10.06.2022

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乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中 17.03.2023

在台北的西门町，有这么一家50年来一直出售快乐的模型玩具店。自称“模王”的老板，店里的收藏也包括中国大陆军方的各种最新武器装备。他担心这些收藏品的原型，有一天会开到自己家门口吗？

拜见“模王” 16.03.2023

在比利时，一名船长在数百公里外的地方遥控驾驶一艘货船自如行驶。新技术使运输公司能够保持船队正常运行，并为员工提供更好的工作生活平衡。

在办公室开船 什么感觉？ 15.03.2023

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12.05.2020, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Monteur Marcel arbeitet im Werk zwei des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen an ein Getriebe für Lastwagen, das ZF Traxon nennt. ZF Friedrichshafen fährt mit Schutz- und Hygienemaßnahmen langsam den Betrieb wieder hoch. Jeder Arbeiter trägt einen Mund- und Nasenschutz, Mindestabstände sind auf dem Boden markiert und manche Arbeitsplätze sind durch Plexiglasscheiben getrennt. Foto: Felix Kästle/dpa | Verwendung weltweit

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25.02.2023, Indien, Delhi: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nimmt neben Indiens Premierminister Modi an einer Pressekonferenz teil. Scholz hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Indien auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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