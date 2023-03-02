预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化

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为了确保未来的永续性，欧盟正在酝酿新计划，希望使关键金属的供应链多样化，比如开采本土矿藏，以摆脱对中国稀土金属的依赖。欧盟目前98%的稀土金属都靠从中国进口。
拜登政府要求TikTok與其母公司字節跳動分家，否則或面臨在美被禁的命運。中國外交部週四（16日）反批，美國至今沒拿出國安被TikTok威脅的證據，其他還說了什麼？TikTok還面臨什麼挑戰？
《商报》关注了德国汽车零部件供应商在中国议题上的矛盾立场，注意到这些企业在加大投资中国的同时，也在扩大对替代市场的投入。《北巴伐利亚信使报》则担心，欧洲太阳能发电高度依赖中国制造，将让欧洲能源继续依赖专制国家。
乌总统泽连斯基在一段视频中感谢挪威提供70亿美元军援，表示挪威为其他国家做出了榜样。与此同时，欧盟和美国计划对帮助规避制裁，向俄罗斯提供帮助的第三国采取措施。双方发布了一份联合声明，但其中并没有提到中国或是具体措施。
中國究竟會否提供俄羅斯武器，引起西方各國揣測。德國總理肖爾茨5日表示，中國已表明不會提供武器給俄羅斯，似乎暗示北京私下已就此事向柏林做出保證。
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