预防新冠不用打针？ 港大喷鼻式疫苗11月试验

（德国之声中文网）香港大学医学院周三（9日）宣布，与中国内地合作研发的喷鼻式新冠疫苗，已获中国国家药品监督管理局批准临床实验，是全球唯一进入临牀实验的鼻喷新冠肺炎疫苗。

港大微生物学系袁国勇表示，希望能於11月开始临床实验，会在香港招募100名身体健康丶年纪不太大的志愿者参与。疫苗研发需要做三期临床实验，料最快一年後才能上市，届时将大规模生产供香港及中国内地使用。

日前英国牛津疫苗因有受试者出现严重副作用，而暂停第三阶段临床试验，注射式疫苗的安全性因此备受关注，喷鼻式疫苗可会更安全？袁国勇接受德国之声查询时表示，如果比较流感疫苗，注射式和喷鼻式的安全性相约，但针对新冠疫苗目前未有数据；至於喷鼻式新冠疫苗的副作用，仍有待测试。

同时预防流感病毒

据港大医学院介绍，将开展临床实验的喷鼻式疫苗，是把仍然存活丶但失去毒性的季节性流感病毒载体，加入新冠病毒刺突蛋白（Spike protein）的受体结合区（Receptor Binding Domain）。喷入鼻腔後，可通过模拟呼吸道病毒天然感染途径，刺激局部粘膜免疫反应及全身性免疫反应，发挥高度针对性保护作用。

该疫苗属多功能性，除了预防新冠病毒，也可同时针对流感病毒，并具有安全丶使用方便等特点。

该疫苗由港大医学院微生物学系新发传染病国家重点实验室负责研发，与厦门大学及北京万泰生物合作试验及生产，获中国科技部支持，也得到香港食物及卫生局2,000万港元资助。

全球逾90万人病亡 拉美重灾区

目前全球疫苗研发的进度，仍难追上病毒传播速度。据美国约翰斯霍普金斯大学（John Hopkins University）统计，全球感染新冠肺炎的人数超过2,776万，死亡人数突破90万人。

美国疫情最严重，累计确诊病例超过635万宗，死亡人数逾19万人。印度排名第二，确诊病例突破437万，超过7.3万人死亡。巴西紧接其後，确诊病例近420万，死亡人数迫近12.8万。俄罗斯是位列第四，确诊病例超过103万，死亡人数1.8万。

全球过半病亡个案都发生在美洲，其中在拉丁美洲，死亡病例已突破30万人，墨西哥丶秘鲁丶哥伦比亚丶智利与厄瓜多的死亡数字尤其高。

李澄欣/杨威廉（综合报导）