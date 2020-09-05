 预防新冠不用打针？ 港大喷鼻式疫苗11月试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2020

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预防新冠不用打针？ 港大喷鼻式疫苗11月试验

英国牛津新冠疫苗因有严重副作用而喊停试验之际，港大的喷鼻式疫苗成为首款进入临床试验阶段的同类疫苗。喷鼻式会比注射式安全吗？其防御力如何？

USA Texas Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/U.S. National Guard)

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英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222被欧盟、美国、中国等众多国家寄予厚望，目前已经进入第三期临床试验阶段。不过，研发团队日前透露，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用，谨慎起见暂停了临床试验。

美国总统特朗普加大施压，希望在今年11月大选前就能拿出某种新冠疫苗。然而，专家们担心会发生同特朗普吹嘘的神药羟氯喹一样的灾难。 世卫组织表态称，在被证明有效安全之前，不会推荐使用任何一种新冠疫苗。

在打破记录的时间内研发出有效的新冠病毒疫苗，如何办到？这样没问题吗？是时候来深入思考一些问题了。

加中关系在孟晚舟案急速冰冻，除了两名加拿大人因为「间谍罪」被逮捕，相关农产品进出口也受阻，现在两国的疫苗合作也因为北京不授权而卡关。

香港、荷兰、比利时和美国先后发生新冠病毒染疫者再度感染病例。这是否意味着，康复者未获免疫能力？

（德国之声中文网）香港大学医学院周三（9日）宣布，与中国内地合作研发的喷鼻式新冠疫苗，已获中国国家药品监督管理局批准临床实验，是全球唯一进入临牀实验的鼻喷新冠肺炎疫苗。

港大微生物学系袁国勇表示，希望能於11月开始临床实验，会在香港招募100名身体健康丶年纪不太大的志愿者参与。疫苗研发需要做三期临床实验，料最快一年後才能上市，届时将大规模生产供香港及中国内地使用。

日前英国牛津疫苗因有受试者出现严重副作用，而暂停第三阶段临床试验，注射式疫苗的安全性因此备受关注，喷鼻式疫苗可会更安全？袁国勇接受德国之声查询时表示，如果比较流感疫苗，注射式和喷鼻式的安全性相约，但针对新冠疫苗目前未有数据；至於喷鼻式新冠疫苗的副作用，仍有待测试。

同时预防流感病毒

据港大医学院介绍，将开展临床实验的喷鼻式疫苗，是把仍然存活丶但失去毒性的季节性流感病毒载体，加入新冠病毒刺突蛋白（Spike protein）的受体结合区（Receptor Binding Domain）。喷入鼻腔後，可通过模拟呼吸道病毒天然感染途径，刺激局部粘膜免疫反应及全身性免疫反应，发挥高度针对性保护作用。

该疫苗属多功能性，除了预防新冠病毒，也可同时针对流感病毒，并具有安全丶使用方便等特点。

该疫苗由港大医学院微生物学系新发传染病国家重点实验室负责研发，与厦门大学及北京万泰生物合作试验及生产，获中国科技部支持，也得到香港食物及卫生局2,000万港元资助。

全球逾90万人病亡  拉美重灾区

目前全球疫苗研发的进度，仍难追上病毒传播速度。据美国约翰斯霍普金斯大学（John Hopkins University）统计，全球感染新冠肺炎的人数超过2,776万，死亡人数突破90万人。

美国疫情最严重，累计确诊病例超过635万宗，死亡人数逾19万人。印度排名第二，确诊病例突破437万，超过7.3万人死亡。巴西紧接其後，确诊病例近420万，死亡人数迫近12.8万。俄罗斯是位列第四，确诊病例超过103万，死亡人数1.8万。

全球过半病亡个案都发生在美洲，其中在拉丁美洲，死亡病例已突破30万人，墨西哥丶秘鲁丶哥伦比亚丶智利与厄瓜多的死亡数字尤其高。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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