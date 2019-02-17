预约人造流星雨？日本新创公司出奇招

（德国之声中文网）日本太空娱乐公司"Astro Live Experiences"（ALE）的创始人冈岛礼奈有个难解的困扰：她热爱流星雨等自然奇观，但在灯火璀璨的大都市东京却难以实现。她梦想能制造一场在都市上空也能看见的人造流星雨。这个构思并不新颖，但付诸实行却非常昂贵。流星雨是难以预测的天文景象而且转瞬即逝，有关流星雨形成的数据并不充足，这也增添了仿造流星雨的研究难度。不过，历经七年的研究与开发（以及注入巨额资金）后，冈岛礼奈离她的梦想更近了一步。

成功的第一步

2019年1月18日，ALE的首个卫星搭乘日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的运载火箭升空至距离地面500公里的高度，并且与东北大学的地面站取得联系，如今只等着进行功能测试。

在缺乏重力的情况下正确设定卫星并非易事，因为卫星必须先朝向地球下降100公里，成功抵达目标地后才能施放第一场人造流星雨：通过卫星中承载的小金属球制造出流星的效果。

小金属球的大秘密

ALE的每颗卫星皆装载400粒特殊金属球，可以陆续朝地球"发射"。这个日本新创公司将小金属球取名为"流星粒子"，铁球的材料则是商业机密。

ALE制作的每颗小铁球直径为1公分，而多数的天然流星直径仅有几毫米。进入大气层后，这些小粒子会通过空气动力加热，将动能转化为光芒。在晴朗的夜晚，即使是在灯火通明的大城市也能看到人造流星雨。

盛夏望流星 年复一年流星雨 尤其是每到夏季，在地球上便可以看到很多的流星。这些流星都是根据天空中它附近的星座命名。8月12日的大多数英仙座流星进入地球大气层。而在7月28日，宝瓶座流星雨达到高潮。

盛夏望流星 流星这样产生 迸发流星雨的日期每年相同。地球围绕太阳运转时穿过彗星尘埃环。

盛夏望流星 炽热的微型颗粒 这时候微型尘埃进入地球大气层，与大气摩擦燃烧发出耀眼的光芒，这就是我们经常看到的流星。流星体的直径大约小到一毫米，大到一公分。直径越大，在空中闪烁的就越明亮。

盛夏望流星 不仅仅在夏季 即使在冬季，地球也会穿越彗星尘埃环。这也是看流星雨的好机会。例如11月和12月就有这种情况。先是狮子座流星雨撞击地球（11月17日高峰期），之后的12月14日是双子座流星雨迸发的高潮。

盛夏望流星 抛开城市灯火 在一个温暖的夏季夜晚瞭望着明朗的夜空数流星，当然这是最惬意迷人的事情。有时流星雨出现时，一分钟内就迸发出100颗小流星。但是阴天下雨时便无法看到流星。

盛夏望流星 不畏冬夜寒冷 如果不怕寒冷，痴迷的爱好者也可以在冬季的夜晚观看令人难忘的流星雨景观。冬季夜空明朗，夜幕很早降临，是瞭望星空的最佳条件。当然最好是站在山坡高处。

盛夏望流星 不要忘记许个愿 即便你纯粹是出于对自然科学的爱好观看流星，发现流星时也不要忘记许个愿。重要的是不要向任何人透露你的愿望是什么，否则愿望是无法实现的哦！



不同于自然流星的是，人造流星粒子不仅能发出白光，还能呈现出缤纷色彩。这是流星粒子中的秘密物质与大气交互作用产生的效果。人造流星雨不仅在色彩上有所突破，它还能在空中燃烧持续达10秒，因为它们划过天际的速度比自然的流星缓慢。

撞击地球的可能性低微

根据ALE公司的说法，人造流星雨不会与地球发生碰撞。日本太空机构JAXA在风洞中进行的模拟显示，流星粒子与一般流星无异，进入大气层后最晚在地表60公里处便会燃烧殆尽，距离飞机航道还有一大段距离。

为了避免与地球轨道上的卫星发生碰撞，ALE公司与JAXA合作开发了安全模式：通过三道独立手续确认卫星所在位置，只有在三项结果都吻合的情况下，卫星才会发射流星粒子。如此便能确保人造流星雨在顾客指定的时间内，准时出现在正确地点。

此外，ALE公司还必须遵守航天法的规定，尤其是要避免制造太空垃圾。为了防止使用后的卫星沦为太空废弃物，卫星也必须在进入大气层后燃烧殆尽。但此一过程需要耗时2至4年。

结合娱乐与科研

人造流星雨产生的太空垃圾以及其昂贵的造价，不禁令人质疑其存在的必要性。生产人造流星雨的公司ALE强调，色彩缤纷的流星雨不只能带来娱乐效果，也是为了进一步对地球大气层上层进行研究，在开发过程中收集密度、风向及组成成分数据。此外，通过研究还能探索流星进入大气层后的轨迹变化。

尽管如此，人们也不应高估此类研究的学术价值。毕竟这是一家私人企业研发的产品，测试成功后是以盈利为目标。ALE目前尚未公布人造流星雨的售价。该公司所瞄准的客群主要是企业和大型机构。人造流星雨可被用于户外节庆、主题公园或大型体育活动中。或许在2020年夏季的东京奥运会上便会出现人造流星雨。届时外界就能知晓，人造流星雨的技术是否可行，大众又会不会有兴趣购买一场流星雨。