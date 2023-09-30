 预算谈不拢 美国政府停摆迫在眉睫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2023

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时政风云

预算谈不拢 美国政府停摆迫在眉睫

美国政府正处于停摆边缘，民主党和共和党希望在最后一刻避免政府停摆，但共和党强硬派拒绝提供临时资金，要求大幅削减开支和加强边境安全，民主党人和白宫认为这些要求过于苛刻。若美国政府停摆，数十万公务员将被迫休无薪假，许多公共机构将暂时关闭。

USA Regierung | Betriebsstillstand | US Kapitol

（德国之声中文网）美国正面临近五年来的首次预算冻结，原因是国会在2024财年预算问题上存在争议。若拜登领导的民主党和反对派共和党无法达成协议，美国政府将于10月1日零时起陷入停摆。数十万国家雇员将被强制休无薪假，许多公共机构将不得不暂时关闭。

本周五，美国国会的谈判未取得进展。虽然民主党在参议院占多数，但共和党在众议院却拥有微弱多数，而后者的党内派系之间存在分歧。两党议员对于继续向乌克兰提供援助、美墨边境管控、社会福利、国防资金等一系列议题无法达成共识。

共和党人、众议院主席麦卡锡 (Kevin McCarthy) 因为党内强硬保守派议员的否决，未能通过短期临时预算提案，尽管折中方案已将许多机构的开支大幅削减30%。共和党内强硬派拒绝提供临时资金，要求大幅削减开支和加强边境安全，民主党人和白宫则认为共和党的方案过于苛刻。

众议院议长麦卡锡是否能在期限前拿出妥协方案说服党内人士？

众议院议长麦卡锡是否能在期限前拿出妥协方案说服党内人士？

白宫将预算混乱归咎共和党

今年1月，现年58岁的麦卡锡是在经历4天15轮投票后才当选众议院议长，当时党内部分人士已拒绝予以支持。如今，麦卡锡自己队伍中的强硬派或多或少都公开威胁要让他下台。在停摆期限逼近前是否能找到解决方案还有待观察。

美国总统拜登基本上未参与谈判。拜登此前批评称，“一小撮极端的共和党人”造成预算陷入僵局，导致所有美国人必须为此付出代价。观察人士认为，拜登及民主党希望选民将可能的政府停摆归咎于共和党。

白宫预算管理局局长杨恩（Shalanda Young）表示：如果共和党人能够结束内部分歧，仍有机会避免停摆。“我告诉你，在我办公室收垃圾的人会没有薪水。这就是现实。这就是让我生气的原因。”白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）则称：“麦卡锡议长和他的党团之间需要进行对话。这就是问题所在，这就是我们看到的混乱局面。”

  • As midnight approaches on September 30 of each year, it's go time for Congress: approve a budget or shut down government operations. Originally, Article I, Section 9 of the Constitution required lawmakers to approve the budget. Honing it further in 1870, the Antideficiency Act targeted agencies that spent money without asking. But meeting deadlines was a chronic problem. That is, until the 1980s.

    美国政府停摆：从头说起

    日落就关门？

    每年的9月30日是美国政府财政年度的最后一天。每到夜幕降临，关键的时刻就逼近了：根据美国宪法第一条的第九款，国会必须要在这一天结束之前，对政府下一年度的预算案进行表决。1870年，美国通过了《反预算过度法》，来禁止政府机构超支花费。拖到最后期限才通过预算，这是经常出现的问题。直到1980年，新情况出现了。

  • At the behest of President Jimmy Carter, the US attorney general revisited the Antideficiency Act in 1980 to answer the question: Without a budget, are government employees required to work? According to Benjamin Civiletti's legal opinion, no money meant no work. Carter's presidency saw only small shutdowns, but the new interpretation of the law turned shutdowns into a negotiating tactic.

    美国政府停摆：从头说起

    没钱就关门吧

    1980年，在时任总统吉米·卡特的要求下，美国司法部长希维勒提重新审视了《反预算过度法》，并提出一个问题：“如果没有预算，政府雇员还应该工作吗？”根据希维勒提对法律的解读，没有薪水就意味着没有工作。虽然在卡特任内，美国政府仅仅经历了很小规模的停摆，但是这种新的释法却使得政府停摆成为一种谈判策略。

  • The first real shutdown — over 240,000 workers furloughed, more than $80 million (€65 million) down the drain — occurred in November 1981. Still in his early days, President Ronald Reagan refused to sign a budget without billions in tax cuts. The Republican-controlled Senate and the Democrat-controlled House found a solution by the next day. This happened seven more times by his last year in 1989.

    美国政府停摆：从头说起

    里根：八次停摆

    美国历史上第一次真正意义的政府停摆发生在1981年11月——当时有24万政府雇员被迫休假，造成经济损失8000万美元。当时刚刚上任的里根总统拒绝签署一份没有包含巨额减税措施的预算案。在参议院占主导地位的共和党和在众议院占多数的民主党在政府关门一天之后就达成了妥协方案。不过里根任内一共发生过八次政府停摆，为迄今历任总统的最高纪录。

  • Budget impasses were largely drama-free until 1995, when President Bill Clinton faced off against Senate Majority Leader Bob Dole and House Speaker Newt Gingrich (pictured left). The Republican-led Congress wanted a balanced budget within seven years, higher Medicare premiums and rollbacks on environment regulations. It took 27 days in total to strike a deal. The cost: at least $1 billion.

    美国政府停摆：从头说起

    克林顿任内 政府停摆成为政党博弈利器

    在风平浪静的几年之后，1995年底到1996年初美国经历了长达27天的政府歇业。这次关门源于共和党的众议院议长金里奇（图左）和总统克林顿在政府预算上的对峙。它所造成的代价是至少10亿美元的经济损失。这也是在特朗普政府停摆之前，美国历史上政府关门持续时间最长的“纪录保持者”。

  • Many departments such as the military, national security and any deemed essential to the protection of life continue working during shutdowns. But agencies such as the Internal Revenue Service, the Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention must cease operations. This results in delays on tax decisions, food inspection and disease research among other problems.

    美国政府停摆：从头说起

    国会的筹码 政府机构的苦药

    像军队、国家安全等关系重大的部门即使在政府停摆期间也不会“擅离职守”。但是像税务部门、食品药品监管部门以及疾病控制和预防中心这样的机构却不得不停止运行。这就会导致有关税务、食品监管和疾病研究的工作出现延误。

  • The next major shutdown came in 2013 under President Barack Obama. His Affordable Health Care Act — or Obamacare — faced stark opposition from conservative House Republicans. Led by Senator Ted Cruz, the group pushed for drastic curbs on the health care act in exchange for raising the debt ceiling. The 18-day shutdown resulted in the furlough of some 850,000 workers. The cost: $24 billion.

    美国政府停摆：从头说起

    “奥巴马医疗”引起的停摆

    2013年，美国政府在奥巴马任内经历了又一次大规模的停摆。这次主要是因为所谓的“奥巴马医疗”方案遭到共和党的强烈反对。在参议员泰德·克鲁兹主导之下，共和党以加强限制医改方案来作为提高国家负债上限的交换条件。这次为期18天的政府歇业导致85万名员工被强迫休假，造成的经济损失高达240亿美元。

  • The latest shutdown, which lasted 35 days, was the longest in history. Hundreds of federal workers went without paychecks. Despite the disruption, President Donald Trump refused to budge on his insistence that funding for the Mexico border wall be included in the budget. In fact, the president had said he was prepared for the impasse to go on for years — before he gave in and reopened government.

    美国政府停摆：从头说起

    政府可以一直停摆下去？

    2018年底一直持续到2019年初的这次政府停摆，一共持续了35天，刷新了历史最高纪录。大批联邦雇员被放无薪假。但是特朗普总统坚持将在美墨边境修墙的拨款写进预算案，否则就拒绝签字。他甚至威胁道，自己可以让政府一直停摆下去，持续几年也再所不惜。不过最后他还是选择了妥协。

  • The prohibitive cost of shutting down some government operations has not tamed the trend. Washington loses millions not just in revenue, but also in back pay, even though furloughed employees stay at home. So, time lost, work lost — and money lost. According to ratings agency Standard and Poor's, the current rate for a shutdown will cost the US roughly $6 billion per week.

    美国政府停摆：从头说起

    政治博弈的代价——烧钱！

    尽管政府停摆的成本越来越高，但利用这一筹码来玩弄政治游戏的趋势却有增无减。华盛顿损失的时间成本、工作成本和资金成本加在一起，都是天文数字。根据标准普尔评级机构的计算，按照目前的费率，美国政府平均每停摆一个星期，就会造成大约60亿美元的经济损失。

  • But the biggest loser is not the economy, or the party that makes the most concessions. Arguably, it's the government itself. According to a Gallup poll in the aftermath of the 2013 shutdown, public dissatisfaction with the government in general rose to 33 percent. The previous all-time high regarding political dysfunction was 26 percent during the Watergate scandal.

    美国政府停摆：从头说起

    政府停摆：建设性还是破坏性？

    然而最大的输家还不是国家经济，也不是在争斗之中作出最大让步的政党。事实上，损失最惨重的还是政府本身。根据盖洛普（Gallup）的调查，在2013年的政府停摆之后，公众对于政府总体上的不满意程度上升到33%。而在那之前的历史最差成绩，还是在1972年水门事件之后的尼克松政府，那时的民众不满率有26%。

    作者: Kathleen Schuster


强制休无薪假和延迟给薪

若美国政府关门，公务员将分为两类：多数人必须被迫休无薪假，只有在预算冻结接触后才能追溯领取工资。而警察、军人、空中交通管制员等关键领域人员则必须继续工作，但暂时也是无薪。国家公园、国立博物馆和其他公共机构暂时关闭。

政府停摆将对整体经济造成负面影响。美国财政部长耶伦周五表示，美国政府停摆将是潜在经济衰退的“风险因素”。投资资银行高盛估计，政府停摆每持续一周，经济增长可能会下降0.2个百分点。评级机构穆迪已警告称，美国的信誉也将蒙上阴影，这将增加国家借贷的成本。

过去几十年来，美国因两大党无法就预算或临时预算达成一致而屡屡出现预算僵局。迄今为止，最后一次也是最长的一次政府停摆发生在特朗普执政时期。2018年底至2019年初，美国政府陷入停摆长达35天。

（德新社、美联社、路透社）

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