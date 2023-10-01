预算案达共识 美国政府暂不“停摆”

（德国之声中文网）当地时间9月30日夜间，美国国会参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)以及少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)宣布两党就过渡预算案达成了共识。麦康奈尔说，美国政府由此避开了"有害且毫无必要的"关门。作为共和党领袖，麦康奈尔的这一表态也是在抨击自己的党内同僚。共和党的国会众议院们此前就是否迫使政府关门吵得不可开交。

拜登总统随即对两党达成预算案共识表示赞赏。他说，共识避免了一场没有必要的危机，上百万辛勤工作的美国人也避免了毫无必要的痛苦。

不过，这份在共识前几个小时方才赶工出炉的临时过渡预算案只确保了美国政府部门今后45天的资金需求。在此之后的政府职员工资、国家公园运营费用，仍有待进一步的预算案批准。

在这份过渡预算案中，政府部门的开支没有遭到削减，防灾部门的预算甚至还增加了160亿美元。然而，进一步援助乌克兰的款项却没有包含在这份预算案内。这是因为众议院内不少共和党人对援助乌克兰存有疑虑，他们还要求大幅削减政府的气候保护开支。

参议院共和党领袖麦康奈尔承诺，这种状况不会持续太久。"参议院内的绝大多数共和党人依然坚定支持身处前线的乌克兰朋友，仍然想要增加对美国优势领域的投入，从而帮助我们的盟友、并威慑最重要的战略竞争对手中国。"

众议长得罪党内激进分子

在众议院，民主党议员们则对过渡预算案未包含援助乌克兰款项表示不满，要求尽快就此进行表决。共和党在众议院占有微弱的优势席位，但是共和党议员在预算问题上并不团结。部分极右翼立场的共和党众议院坚决要求大幅削减政府开支，众议院共和党领袖、众议长麦卡锡(Kevin McCarthy)始终无法说服这部分议员做出妥协。

9月30日中午，临近最后期限的麦卡锡不得不转而寻求民主党众议员的支持，从而匆忙制订出了一份过渡预算案。但是，麦卡锡很有可能为"倒戈"付出惨重代价：他在党内的竞争对手很早就放话称，如果他转而寻求民主党帮助，就会迫使他下台。

现在，麦卡锡表示，他依旧愿意做一个"能办好事情的保守派"，如果有人想对他发起不信任投票，"请便。"麦卡锡还揶揄党内同僚说，房间里"总是要有一个成年人"。

根据规定，任何一名共和党众议员都能发起针对麦卡锡的不信任投票。

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（路透社、美联社）

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