预测：中国电动车销量2025年将超燃油车

中国有望在2025年成为全球第一个电动车销量超过传统内燃机汽车的国家。这意味着将提前10年实现北京制定的目标。

（德国之声中文网）据英国《金融时报》援引的四家投行和研究机构（投行瑞银、汇丰，晨星（Morningstar）和伍德麦肯齐）的预测数据显示，2025年，中国的电动车销量（包括纯电动车和插电式混合动力车）预计将超过1200万辆，增长约20%。与此同时，传统燃油车的销量预计将在明年下降超过10%，降至1100万辆以下，相较2022年的1480万辆下降近30%。

按照该预测，中国政府在2020年设定的2035年电动汽车占汽车总销量50%的目标有望提前十年达成。这也意味着，中国将比西方国家提前数年，成为全球第一个达到该历史拐点的国家。

中国电动车崛起 西方转型缓慢

上海咨询公司Automobility的数据显示，2024年外国品牌汽车的市场份额降至37%的历史低点，远低于2020年的64%。与此同时，中国电动汽车市场的年增长率则接近40%。

今年12月，通用汽车发布消息称，重组与上汽集团的内地合资企业，产生的非现金费用和减记费用超过50亿美元。同月，保时捷发布官方声明，预计将对其所持大众汽车股份进行最高达200亿欧元的减记。

12月23日，为应对“汽车产业和外部环境正在发生的巨大变化”，日本第二和第三大汽车制造商本田和日产宣布将启动合并磋商。

《金融时报》认为，欧美电动车销售增长放缓，显示出西方传统汽车行业转型缓慢，且政府补贴存在不确定性，以及对中国进口车的保护主义日益加剧。并引述伍德麦肯兹研究主管的观点称，中国电动车发展势头正劲则标志着其在技术开发和全球供应链保障关键资源方面的成功，其行业规模意味着制造成本大幅降低以及更低的消费者价格。

研究机构晨星指出，包括德国大众在内的跨国车商预计要到2025年底甚至2026年才会在中国推出新款电动汽车，相较之下，汇丰则预测中国汽车制造商计划在2024年第四季度发布约90款新车——以大约每天一款的速度——且其中近90%是电动汽车。

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(金融时报等)

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