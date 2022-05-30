顿巴斯的村庄：带弹片的蜂蜜 

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
俄军继续在乌克兰东部发动攻击、狂轰乱炸。许多人已逃离了顿巴斯地区，但在靠近前线的一个村庄，一些志愿军人和居民仍在坚守。请看DW记者从当地带来的报导。
据乌克兰方面的消息，俄罗斯军队在顿巴斯继续推进，现已占领北顿涅茨克市70%的地区。德国外交部长贝尔博克谴责俄罗斯正试图在乌克兰东部顿巴斯地区"减少人口、灭绝文明"。
乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。
乌克兰总统泽连斯基周日首次前往该国东部，并在哈尔科夫前线看望士兵。在乌克兰东部的大城市北顿涅茨克，俄军继续发起进攻。此外俄军还将目标指向顿巴斯的斯洛维扬斯克地区。那里是乌克兰东部武装指挥部所在地。
俄罗斯军队继续向乌克兰东部重要目标推进，并控制了大城市北顿涅茨克的部分城区。顿巴斯地区现已成为俄军下一个目标。欧盟特别峰会此间就禁止进口75%的俄罗斯石油达成一致。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版