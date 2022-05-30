 顿巴斯的村庄：带弹片的蜂蜜  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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时政风云

顿巴斯的村庄：带弹片的蜂蜜 

俄军继续在乌克兰东部发动攻击、狂轰乱炸。许多人已逃离了顿巴斯地区，但在靠近前线的一个村庄，一些志愿军人和居民仍在坚守。请看DW记者从当地带来的报导。 

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六四33週年紀念日到來之際，台北中正紀念堂門口依照傳統舉行悼念活動。今年不同之處在於，因六四紀念活動在香港全面被禁，這裡也成為國殤之柱和香港反對派人士的主場。

無評論 no comments 走進台北紀念六四33週年現場 04.06.2022

Members of the band of welsh guards take part in the Queen's Birthday Parade, the Trooping the Colour, as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, in London on June 2, 2022. - Huge crowds converged on central London in bright sunshine on Thursday for the start of four days of public events to mark Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee, in what could be the last major public event of her long reign. (Photo by CHRIS JACKSON / POOL / AFP) (Photo by CHRIS JACKSON/POOL/AFP via Getty Images)

庆祝“白金禧年”：英国女王登基70周年庆典 02.06.2022

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A self-propelled howitzer 2S1 Gvozdika of pro-Russian troops fires a leaflet shell in the direction of Sievierodonetsk to disperse information materials from their combat positions in the Luhansk region, Ukraine May 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

德国外长：俄罗斯在顿巴斯“灭绝文明” 01.06.2022

据乌克兰方面的消息，俄罗斯军队在顿巴斯继续推进，现已占领北顿涅茨克市70%的地区。德国外交部长贝尔博克谴责俄罗斯正试图在乌克兰东部顿巴斯地区"减少人口、灭绝文明"。

30.05.2022 Smoke and dirt rise in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

乌东北顿涅茨克战斗持续 德官员建议由中国调停 04.06.2022

乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。

In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office on Sunday, May 29, 2022, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy looks on as he visits the war-hit Kharkiv region. Volodymyr Zelenskyy described the situation in the east as indescribably difficult. The Russian army is trying to squeeze at least some result by concentrating its attacks there, he said in a Saturday night video address. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

泽连斯基访问乌东前线 俄军加紧攻击顿巴斯地区 30.05.2022

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30.05.2022 TOPSHOT - Smoke rises in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

俄军攻入北顿涅茨克 欧盟禁止进口75%俄石油 31.05.2022

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