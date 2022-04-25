顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？

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尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。
本周一，俄罗斯和乌克兰之间交换了超过200名战俘。乌克兰交换回的战俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂俘虏的37名乌克兰女性。乌克兰总统泽连斯基呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。
商业奇才、亿万富翁马斯克最近突然对地缘政治产生了极大的兴趣：他先是建议遭到侵略的乌克兰割土求和，进而又建议台湾以特别行政区形式实现同中国大陆的统一。他的建议引起广泛争议的同时，自然也受到莫斯科和北京的一致好评。
乌克兰军队在东部收复部分领土的同时，当地亲俄势力宣布将举行加入俄罗斯的公投。欧美国家纷纷表态称永远不会承认。
俄罗斯西南地区一军事训练基地发生枪击事件，造成11人死亡。该基地为俄罗斯局部动员征召的预备役士兵提供战前培训。中国外交部和中国驻乌克兰使馆呼吁尚在乌克兰的中国公民尽快撤离转移。
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