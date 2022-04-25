顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？

德语媒体：马斯克爱上了地缘政治

商业奇才、亿万富翁马斯克最近突然对地缘政治产生了极大的兴趣：他先是建议遭到侵略的乌克兰割土求和，进而又建议台湾以特别行政区形式实现同中国大陆的统一。他的建议引起广泛争议的同时，自然也受到莫斯科和北京的一致好评。