 顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2022

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时政风云

顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？

尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。

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