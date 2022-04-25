顿巴斯对俄罗斯缘何如此重要？

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基说，"顿巴斯战役 "已经打响。本月初，俄军突然从位于乌克兰北部的首都基辅大区撤离--显然是为能集中力量攻击乌东顿巴斯地区。多天来，各方均预期该地区将出现攻势。人们不禁要问：为什么偏偏是在顿巴斯？

该地区与俄罗斯的关系是否有别于乌克兰其它地区？

卢甘斯克和顿涅茨克（州级行政区）与克里米亚半岛一样，都属于乌克兰领土，但住民中将俄语作为母语者众多，俄族人比例也相对较高。邻近的扎波罗热州和哈尔科夫州以及敖德萨情况类似。俄族人只在克里米亚半岛上占多数。

在爆发了2004年总统选举后的 "橙色革命 "和2014年的 "亲欧独立广场 "运动后，相关地区的部分住民对乌克兰的西方取向强烈抵制。尽管这些人并不占大多数，但俄罗斯分离主义暴力分子--可能得到莫斯科支持--仍以武力夺得对部分地区的控制。与此同时，克里姆林宫利用基辅高层当时的权力真空出兵吞并克里米亚半岛。" 波恩国际交流中心（BICC）的东欧专家海内曼·格吕德尔（Andreas Heinemann-Grüder）表示，这是俄罗斯人按"机会成就小偷"原则采取行动的众多例子中的两个，其背后并无更大规模计划。

有何历史原因？

直到19世纪中期，顿巴斯几乎无人居住。其后，因煤炭资源丰富，它成为俄罗工业化的最重要中心。德国雷根斯堡（ Regensburg ）大学莱布尼茨东欧和东南欧研究所（ IOS) ）历史学家豪斯曼（ Guido Hausmann ）指出，"此后，乌克兰语的公开使用在俄罗斯帝国受到压制，俄语日益成为教育语言；与此同时，大量俄罗斯农民也涌入这个新工业区"。

在1918年乌克兰短暂独立期间，顿巴斯尚不属于乌克兰领土。而在前苏联将该国定为乌克兰苏维埃社会主义加盟共和国时，情况发生了变化。此后，在苏联时代，更多俄罗斯人迁居来此。由于这一原因，那里相对而言的确有不少人仍与俄罗斯甚至与苏联有感情。不过，他指出，"尽管如此，顿巴斯人一直也说乌克兰语，而且，大多数人今天仍强烈认同乌克兰。"

政治学家海内曼-格吕德尔也认为，关于乌克兰人中的民族构成或母语使用可提供民族认同信息的假设完全是误导性的。他指出，"甚至在2014/2015年与分离主义分子作战的乌克兰营级部队里也有说俄语的"。现在，情况可能不再是这样，在整个乌克兰，多年来，对俄语的使用大为减少。就此，他认为，"若说是什么强化了乌克兰人的民族感，那就是过去8年来的俄罗斯的侵略：俄罗斯的炸弹促成了乌克兰的齐心协力"。

进攻乌克兰东部的背后是否也有经济利益？

二战结束后，对于前苏联，西伯利亚的工业地区变得比顿巴斯更重要；但直到2014年，顿巴斯对乌克兰则是最重要工业地区。不过，随着当地发生冲突，其重要性已显著下降，许多矿井--尤其是在分离主义地区--或被放弃或状况极糟。随着战火延伸，更多厂房和基础设施被毁。

乌克兰士兵在顿巴斯前线

历史学家豪斯曼指出，该地区的经济能力对俄罗斯无决定性意义，但对乌克兰及其经济独立行而言却是决定性的："俄罗斯开战的一个决定性目标便是，要使乌克兰永远依赖俄罗斯--政治上、文化上、以及经济上"。

顿巴斯有何象征性义和意识形态意义？

顿巴斯战火已延烧8年：2014年，亲俄分离主义分子宣布卢甘斯克州和顿涅茨克州为独立的 "人民共和国"。在分离主义武装和乌克兰军队之间持续交火一段时间后，2015年达成就脆弱停火和 "接触线"第二次《明斯克协议》，将乌克兰控制的部分和与俄罗斯接壤的分离主义势力地区分开。

2022年2月21日--入侵乌克兰前3天--俄罗斯正式承认这两个 "人民共和国"。海内曼-格吕德尔指出，此举旨在整个顿巴斯，因此，俄方现在是要全面占领，以落实其以"承认"作为铺垫的吞并战略，"一旦得手，莫斯科就可对本国公众宣布胜利，并可能结束战争。"

这位政治学家还指出，有右翼民族主义倾向的乌克兰作战部队还在当地战斗，尤其是 在2014年帮助阻止分离主义分子占领马里乌波尔的"亚速团"（ Regiment Asow ），而随着击败它们，"普京便可宣布完成了所谓的去纳粹化使命--至少是在顿巴斯"。克里姆林宫声称，在乌克兰，打击的目标之一是纳粹政权。攻占工业和港口城市马里乌波尔也将是一个具象征意义的成功，该市顶住了数周的围困和轰击，成为乌克兰抵抗意志的象征。

顿巴斯有何战略意义？

海内曼-格吕徳尔指出："顿巴斯战役结局将决定乌克兰还剩下什么"。随着吞并克里米亚，莫斯科不仅占有了曾经自豪的俄黑海舰队的前母港，而且还在苏联寿终正寝后首次在濒临欧洲地区拥有一个终年不冻港。

不过，迄今为止，克里米亚仍是一块飞地，经由2018年开通的横跨亚速海和黑海之间刻赤海峡的克里米亚大桥才与俄罗斯大陆相接。一旦占领了整个顿巴斯，俄罗斯则能从乌克兰那里得到另一重要港口--马里乌波尔，而该港则与克里米亚和地中海相连。

海内曼-格吕徳尔相信，依据军队及其补给线状况，莫斯科还可能将目光投向下一个目标，尤其是沿海岸到克里米亚的陆地连接线，而这又构成新的军事前景。这位政治学家相信："只要看到有使乌克兰这个独立国家分解的机会，普京就会抓住它。" 他指出，对此，乌克兰政府不能不回答这一问题："我们是否须放弃顿巴斯以拯救基辅？

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