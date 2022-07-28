顿巴斯、北约、权力更迭：莫斯科如何一再“改变”其侵乌战争目标

（德国之声中文网）根据塔斯社的报道，俄罗斯外长拉夫罗夫7月24日在开罗举行的阿拉伯联盟会议上说，"俄罗斯将帮助乌克兰人民摆脱一个绝对反人民、反历史的政权。" 他称，俄罗斯对乌克兰人民有此处境"深为遗憾"，他们应有 "好得多的命运"。而在3个月前，他却有过全然不同的说法。当时，他称：莫斯科的目标是保护顿巴斯居民"，克里姆林宫不寻求基辅权力更迭。

德国之声将五个月来俄总统普京、外长拉夫罗夫以及其他高层人士有关莫斯科侵乌战争目标说法的变化概括如下。

7月：扩大 "地理目标 "

7月20日，拉夫罗夫告诉俄国家通讯社 "RIA Novosti "和俄广播公司 "RT"，莫斯科继续致力于 "使乌克兰非纳粹化和非军事化"，使其不会对俄罗斯构成任何危险或军事威胁。他补充说："所涉及的不只是顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国，也涉及赫尔松和扎波罗热以及其它一系列地区"。

拉夫罗夫不排除在对乌克兰战争中把 "地理目标 "扩至所谓的 "人民共和国 "以外地区的可能性，并称，"在当前局势下，与乌克兰谈判没有意义。" 乌克兰媒体对此做出强烈反响，有人猜测，拉夫罗夫此言是在 "为吞并乌南地区做铺垫"。

5月："目标不是基辅政权更迭"

在开罗发言的三个月前，拉夫罗夫尚表示，俄罗斯不想推翻以总统泽连斯基为首的基辅现政权。5月1日，他对意大利 "Mediaset "电视台说："我们不是要求他投降。我们敦促他下令释放所有平民并放弃抵抗。我们的目标不是乌克兰的政权更迭。这是美国人的专长，他们在世界各地这么做。" 拉夫罗夫还表示，俄罗斯的真正目标是 "确保乌克兰东部人民的安全，使他们不受军事化和纳粹化的威胁，并使俄罗斯联邦的安全不受来自乌克兰领土的威胁"。这是他自乌克兰战争爆发后首次接受欧盟成员国电视记者的采访。

5月31日，在会晤伊斯兰合作组织秘书长塔哈（ Hussein Ibrahim Taha ）时，拉夫罗夫称，他的"西方同事们 "正试图利用乌克兰局势阻止 "多极世界的出现"。

3月和4月：乌克兰中立，遏制北约

所谓"西方特别是北约对俄罗斯的威胁"，是战争开始后俄政治家讲话中的主题，并强调，乌克兰必须保持中立，如此才能阻止其加入北约。普京在3月5日与俄航空公司代表的会议上强调了这一点。当时，他还补充说，一旦俄罗斯和北约发生直接对抗，则人人都将"明白"，会有何种后果。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



此前数天，即3月1日，在入侵乌克兰后不到一周，俄国防部长绍伊古在电视上说："最重要的是保护俄联邦免受西方国家试图利用乌克兰人构成的军事威胁。"

3月底，在俄军对基辅的攻势失利后，莫斯科的说法则明显改变："非纳粹化和非军事化 "退居幕后；支持顿巴斯和通过谈判解决冲突成优先事项。3月25日，俄军副总参谋长鲁兹科伊（ Sergej Rudskoj ）上将在一次简报会上称，"俄罗斯特别行动的目标是帮助卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国人民，8年来，他们遭受基辅政权的种族灭绝。"

然而，进入4月，俄高层代表又重提俄同北约和美国的对抗。4月11日，拉夫罗夫对官媒 "俄罗斯24 "说："我们的特别军事行动旨在终止美国及其西方随从国肆无忌惮扩大其对国际舞台的统治。" 他称，西方将乌克兰作为 "最终奴役俄罗斯的进军地"，但俄罗斯 "永远不会自甘于从属地位"。

前总统、俄联邦安全委员会主席梅德韦杰夫（ Dmitrij Medwedew ）也声明，必须阻止乌克兰加入北约。6月29日，他在俄罗斯报纸 "Argumenty i Fakty"上表示，对于俄罗斯，乌克兰加入北约比瑞典和芬兰加入更其危险。他同时强调，克里米亚将永远是俄罗斯的一部分："任何入侵克里米亚的企图都是对我们国家的宣战。若有哪个北约成员这么做，就意味着是（俄罗斯）同整个北大西洋联盟的冲突，是第三次世界大战，是一场彻底的灾难。" 普京上一次作类似表态是在今年3月同俄航空公司代表的会议上。

2月24日："保护顿巴斯人民"

2月24日，普京发表对全国电视讲话，宣布俄军进入乌克兰实施 "特别军事行动 "，所谓北约进一步东扩对俄罗斯的威胁成为主要理由。普京称，俄方目标是保护 "八年来遭受基辅政权暴政和种族灭绝的人民"，俄方"致力于使乌克兰非纳粹化和非军事化化，……我们还将把那些对包括俄联邦公民在内的平民犯下大量血腥罪行的人送上法庭。" 当时，他尚宣称，莫斯科无意占领乌克兰疆土。

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