 顿巴斯前线的乌克兰女医师 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2023

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时政风云

顿巴斯前线的乌克兰女医师

女医师玛塔在战前加入了乌克兰国土防卫队，成为乌克兰后备军事力量的一员。俄乌战争爆发后，许多乌克兰平民志愿者发挥了重要作用，玛塔与丈夫被派往战事最激烈的顿巴斯支援。

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