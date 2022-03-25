顿巴斯前线的乌克兰女医师

客座评论：中国是否可能抗美援俄？俄乌战争一周年观察

过去一年的乌克兰战争，根本改变了冷战结束后三十余年的和平幻象。政治学者凯波认为，如果未来数月乌克兰的反攻未能彻底击垮俄罗斯-普京反人类的法西斯意志，中国将无可避免地升级这场战争的地缘政治意义，并且以“抗美援俄”的方式重复七十多年前朝鲜战争，将这场即将结束的局部战争转变为一场旷日持久的全球性的新冷战。