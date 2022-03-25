顿巴斯前线的乌克兰女医师

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女医师玛塔在战前加入了乌克兰国土防卫队，成为乌克兰后备军事力量的一员。俄乌战争爆发后，许多乌克兰平民志愿者发挥了重要作用，玛塔与丈夫被派往战事最激烈的顿巴斯支援。
被炸毁的城市、数百万难民、军事援助以及不断出台的制裁：俄罗斯对乌克兰的战争对全球产生了影响。下面是有关这场战争所带来后果的十张图表。
在俄罗斯周四的“祖国保卫日”上，普京表示，莫斯科将会“更加重视”增强其核力量。与此同时，已经延续一年的俄乌战争将成为欧安组织会议的核心议题。乌克兰等国杯葛此次会议，以抗议俄罗斯代表与会。
过去一年的乌克兰战争，根本改变了冷战结束后三十余年的和平幻象。政治学者凯波认为，如果未来数月乌克兰的反攻未能彻底击垮俄罗斯-普京反人类的法西斯意志，中国将无可避免地升级这场战争的地缘政治意义，并且以“抗美援俄”的方式重复七十多年前朝鲜战争，将这场即将结束的局部战争转变为一场旷日持久的全球性的新冷战。
聯合國23日召開大會，投票支持在烏克蘭實現和平。中國雖稱認同應盡快推動停火、促進對話和談，此次投票卻選擇棄權。美国则于俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，宣布对莫斯科实施新一轮制裁。
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