顺利进军 微软如何在中国长兴不败

（德国之声中文网）近年来，微软已完成多次重要收购，将LinkedIn、Github和Skype等知名网站和公司以及诺基亚的电话领域并购。现在，微软又最有可能成为中国短视频服务商TikTok（抖音海外版）在美国业务的买主。TikTok已成为美国政府针对的目标。美国总统特朗普出于安全考虑希望尽快封闭该公司。如果顺利收购TikTok，将完全符合微软的战略。与谷歌或者脸书等其他美国科技巨头相比，微软在中国的生意相当可观。这家世界最大软件公司每年在中国的销售额大约20亿美元。

微软在中国都做些什么？

微软在全中国总共约有6000名员工，在上海，北京和苏州设有办事处。视窗（Windows）操作系统被广泛使用。但是，公司也面临着盗版产品泛滥的问题。云业务在全球范围内迅速发展时，微软云计算服务在中国则刚刚处于起步阶段。由于受到中国政府制定的网络安全法规的限制，微软只能在有限的范围内销售其云软件和云服务业务。与此同时，其地方合作伙伴世纪互联集团公司21Vianet则经营着数据中心。与阿里巴巴、百度、腾讯和华为等中国技术供应商相比，微软处于次要地位。职业网站LinkedIn和搜索引擎Bing的规模也偏小。

微软亚洲研究院在西方几乎鲜为人知。而在中国，该部门被视为是培养人工智能领域专家的摇篮。该研发部培养了大批管理人才，很多人之后被抖音母公司字节跳动以及百度、小米等科技巨头和知名创业公司雇用。

Windows操作系统在中国被广泛使用

微软是否屈服于中国的自我审查？

无论是LinkedIn网站还是Bing搜索引擎都对在中国政府看来属于敏感问题的搜索内容进行审查。被微软收购之前的LinkedIn前老板韦纳（Jeff Weiner）说，要想在中国发展壮大，这是必要的。尽管如此，在当局插手之前，同样属于微软的软件开发者平台Github也会确保互联网内容的安全。

微软与北京政府有麻烦吗？

最大的麻烦是产品被盗版问题。多年来微软对此一直提出尖锐批评并多次与盗版者对簿公堂。2014年，当局以反垄断调查为名，对4个办公室进行了搜查。

微软创始人比尔·盖茨如何看中国？

近年来比尔·盖茨（BILL GATES）更多的是公开对中国持肯定态度。例如去年他与习近平主席的妻子彭丽媛会晤。他批评对中国网络设备供应商华为的制裁，赞扬中国人抑制新冠疫情的措施。他的比尔＆梅琳达·盖茨基金会还为中国抗击新冠疫情的斗争提供了五百万美元的资助。该基金会是在中国大陆活跃的为数不多的外国或非政府机构之一。

李京慧/乐然 （路透社）

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