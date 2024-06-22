顶着压力欢迎普京 越南政府意欲何为

越南冒着激怒美国的风险接待到访的俄罗斯总统普京，其动机是什么？根据去年泄露的一项秘密协议，越南希望能绕道支付从俄罗斯购买武器的费用。同时，越南也不希望在中俄关系更加紧密时自身利益受损。

（德国之声中文网）与他本周早些时候在朝鲜访问时的盛大排场形成鲜明对比的是，俄罗斯总统普京抵达越南时受到的欢迎仪式相当低调。在机场，迎接他的是级别较低的部长。

不过这并不影响他在访问中同样赚得盆满钵满。他会见了越共中央总书记阮富仲和越南新任国家主席苏林，并签署了十多项双边合作协议，包括教育、医疗、化石燃料和在越南建立核科技中心。

已公开的文件中没有一份与国防有关，但越南国家主席苏林说还有一些交易需要保密。

这次访问已经引来华盛顿的谴责。美国称越南欢迎普京是将莫斯科“公然违反国际法”的行为正常化——这指的是俄罗斯对乌克兰的全面入侵。

越南与俄罗斯之间有秘密交易？

作为其中立外交政策的一部分，河内急于表明自己不是美国的盟友，也不是中国的附庸国。越南对联合国谴责俄罗斯在乌克兰发动战争的所有决议都投弃权票，声称对冲突保持中立，也是拒绝出席上周末在瑞士举行的乌克兰和平峰会的四个东南亚国家之一。此次峰会没有邀请俄罗斯参加。

普京在访问河内期间和越南国家主席苏林会面 图像来源: Minh Hoang/AP Photo/picture alliance



“感谢我们的越南朋友在乌克兰危机上所持的平衡立场，以及他们为寻求和平解决危机的实际途径提供方便的愿望。”据俄罗斯官媒报道，普京周四（6月20日）表示：“所有这些都完全符合我们两国关系的精神和实质。”

分析人士一致认为，安全问题是普京此次访问的首要原因，尽管俄罗斯和越南媒体主要关注的是经济问题。

新加坡教育部下属研究机构——尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员黎宏燮（Le Hong Hiep）告诉德国之声：“由于这个问题的敏感性，越南可能会选择不公开披露任何有关潜在交易的信息，以避免引起西方国家的担忧。”

越南绕道支付俄罗斯武器费用

直到2022年，俄罗斯一直是越南最大的武器供应国。斯德哥尔摩国际和平研究所数据显示，到那一年，从俄罗斯采购的武器约占越南过去20年军购总额的60%。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，越南的武器进口量急剧下降。继续从俄罗斯购买武器可能会导致西方国家的负面回应，并使越南面临遭受美国制裁的风险，特别是根据美国的《通过制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）。

然而，一份泄露出来的日期为2023年3月的越南财政部文件显示，河内计划通过向越南和俄罗斯的合资石油企业俄越油气公司（Rusvietpetro，该公司在西伯利亚拥有石油和天然气业务）付款，秘密支付从俄罗斯购买武器的费用，从而实现军队现代化。

华盛顿国家战争学院教授阿布扎（Zachary Abuza）对德国之声说：“越南确实需要让2023年的秘密协议和国防采购的替代支付机制运转起来。”

阿布扎说：“这样做的目的是为了进行超出其年度国防预算的大额度交易，同时避免使用美元，以免触犯CAATSA制裁。”

美国和越南当局拒绝对该文件发表评论。去年，《纽约时报》援引一位越南官员的话报道说，在未来二十年里，越南与俄罗斯的秘密武器协议价值达80亿美元。

有传言称，河内正试图从俄罗斯购买战斗机和“布拉莫斯”反舰导弹（由俄罗斯和印度合资企业设计的超音速巡航导弹）。

由于越南军队拥有数十年使用和维护俄罗斯武器的经验，俄罗斯武器系统也很容易融入越南军队，无需进行额外培训。

俄罗斯向中国靠拢损害越南利益？

但越南也担心激怒中国，因为越南与中国在南中国海长期存在领海争端。

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尤索夫伊萨东南亚研究院研究员阮克江（Nguyen Khac Giang）告诉德国之声，普京此行的一个原因或许是越南政府希望莫斯科保证，“在俄罗斯入侵乌克兰后与中国的关系日益密切的情况下，它不会以损害越南利益的方式来换取中国的支持”。

自2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯在经济和地缘战略上对中国的依赖性大大增强。事实上，长期以来，人们一直怀疑中国政府向俄罗斯施压，要求其不要向越南出售“布拉莫斯”导弹。

有人认为，失去俄罗斯的支持将使越南的战略选择大大减少。

西方能否利用贸易对越南施压？

随着在亚洲的地缘政治重要性日渐提升，西方国家可能不会急于动摇和越南的关系，公开向其施压。然而，它可以利用经贸关系来诱使河内远离莫斯科。

越南与俄罗斯的贸易往来极少，去年贸易额约仅为36.3亿美元，这与越南与美国和欧盟的贸易联系形成鲜明对比——与后两者的贸易额分别为1240亿美元和630亿美元。

在普京抵达河内之前，美国驻河内大使馆发言人对路透社说：“任何国家都不应该给普京提供平台来宣传他的侵略战争，否则就会让他的暴行正常化。”



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