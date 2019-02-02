顶不住特朗普压力，德国将提高军费

（德国之声中文网）一直以来，美国总统特朗普就对北约成员国的军费分摊不均十分不满，他尤其向德国发难，指责柏林的国防预算比例太低，只占国内生产总值的1.24%。他说，如果长此以往，成员国继续不遵守2%的军费比例，美国将不排除退出北大西洋公约组织的可能性。如今，德国作出妥协，但仍未达标。

据德新社和《明镜》的消息，德国政府向北约提交了一份战略文件，规定在2024年之前将国防预算提升到国民生产总值的1.5%，如果从1014年算起，意味着德国年度军费从330亿欧元增加到2024年的600亿欧元。不仅如此，文件还承诺，这一增长的趋势会在2024年之后继续保持下去。

即便如此，柏林增加军费预算的计划离北约总部的期待还是相差很远，而离特朗普总统的目标更是遥不可及。此外，布鲁塞尔和华盛顿都要求柏林对具体怎样实现的途径给予说明，但德国目前并不清楚，2024年怎样完成1.5%的目标，因为按照德国目前的中期财政预算，2022年的军费是1.23%。美国目前的国防预算是3.5%。由此可以预料，德国送到布鲁塞尔的数字不仅达不到释放善意的初衷，反而对引发新一轮对军费开支分摊的争论。

几天前，现任德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）发出警告，未来数年里，德国的国家财政将出现数十亿欧元的大窟窿，他也对提高国防预算提出质疑。下周，北约国防部长将在北约总部开会协商军费事宜，在接下来的慕尼黑安全会议期间，军费分摊也一定是个话题。

2014年北约在威尔士召开的峰会上，各成员国达成一致，努力提高军费预算，向国内生产总值2%的比例靠拢。此后德国将军费开支从1.18%提上到了2018年的1.24%。

李鱼/达扬（德新社、明镜等）