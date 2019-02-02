 顶不住特朗普压力，德国将提高军费 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2019

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时政风云

顶不住特朗普压力，德国将提高军费

德国联邦政府向北约作出书面许诺：提高军费预算。从德国的角度看，增加的幅度很大，但各方对德国的期待则更高。

Deutschland Bundeswehr | Auslandseinsatz Afghanistan (picture-alliance/JOKER/T. Vog)

资料照片：驻阿富汗的德国军人

（德国之声中文网）一直以来，美国总统特朗普就对北约成员国的军费分摊不均十分不满，他尤其向德国发难，指责柏林的国防预算比例太低，只占国内生产总值的1.24%。他说，如果长此以往，成员国继续不遵守2%的军费比例，美国将不排除退出北大西洋公约组织的可能性。如今，德国作出妥协，但仍未达标。

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特朗普与传统盟友一再恶言相向，关係若即若离。媒体披露特朗普上月致函北约多国领袖，批评其国防预算过低，德国也是矛头之一。 (03.07.2018)

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据德新社和《明镜》的消息，德国政府向北约提交了一份战略文件，规定在2024年之前将国防预算提升到国民生产总值的1.5%，如果从1014年算起，意味着德国年度军费从330亿欧元增加到2024年的600亿欧元。不仅如此，文件还承诺，这一增长的趋势会在2024年之后继续保持下去。

即便如此，柏林增加军费预算的计划离北约总部的期待还是相差很远，而离特朗普总统的目标更是遥不可及。此外，布鲁塞尔和华盛顿都要求柏林对具体怎样实现的途径给予说明，但德国目前并不清楚，2024年怎样完成1.5%的目标，因为按照德国目前的中期财政预算，2022年的军费是1.23%。美国目前的国防预算是3.5%。由此可以预料，德国送到布鲁塞尔的数字不仅达不到释放善意的初衷，反而对引发新一轮对军费开支分摊的争论。

几天前，现任德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）发出警告，未来数年里，德国的国家财政将出现数十亿欧元的大窟窿，他也对提高国防预算提出质疑。下周，北约国防部长将在北约总部开会协商军费事宜，在接下来的慕尼黑安全会议期间，军费分摊也一定是个话题。

2014年北约在威尔士召开的峰会上，各成员国达成一致，努力提高军费预算，向国内生产总值2%的比例靠拢。此后德国将军费开支从1.18%提上到了2018年的1.24%。

李鱼/达扬（德新社、明镜等）

  • Two German military tanks arrive in Norway for the Trident Juncture NATO exercise (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    北约“三叉戟接点 ”军演在挪威启动

    名为“三叉戟接点”的军事演习是冷战结束后北约规模最大的军演，10月25日至11月7日在挪威举行。共有约5万人参与，包括2.4万名海军和2万名陆军士兵。

  • A German soldier inspects cannisters ahead of NATO's Trident Juncture exercise in Norway (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    德国领衔

    德国派出近万名士兵参加，是此次演习的第二大参与国，仅次于美国。德军将指挥一次陆战演习。共有31个国家参与本次军演，包括非北约成员国芬兰和瑞典。

  • A soldier walks past German fuel tanks during NATO's Trident Juncture exercise in Norway (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    海陆空运输工具

    参加“三叉戟”演习的各类军用运输工具有上万台，包括250架飞机、65艘军舰和上万车辆。美国的核动力航空母舰“杜鲁门号”也将参与。

  • American Assault Amphibious Vehilcle used in a winter NATO exercise in March 2016 (Forsvaret/Torbjørn Kjosvold )

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    剑指俄罗斯

    演习计划建立在一个虚构的场景下：在挪威受到一个假想敌的侵略后重建其主权。自俄罗斯2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛后，挪威对这个邻国担忧愈甚。北约的上一次军演已经激怒了俄罗斯，莫斯科称之为“反俄”和“挑衅”。

  • Two Norwegian soldiers inspect a map during an October 2015 exercise (Forsvaret/Anette Ask)

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    后勤保障

    为了保证演习不会影响医院、学校和自来水厂等民生敏感区域，挪威印制了160万份地图供北约部队使用。挪威军方估计，演习期间需要清洁衣物650吨，供应正餐180万份。

  • Ships participate in an exercise in Norway in November 2015 (Forsvaret/Elias Engevik)

    北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

    海陆空多方位

    “三叉戟”军演的范围包括海陆空的广袤区域，海军行动范围从挪威沿海延伸至苏格兰海域。重点是挪威中部的陆战演习。参与部队被划分为“南方”和“北方”两个阵营，演练对阵交锋。


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北约“三叉戟接点”大型军演在挪威启动

冷战结束后北约规模最大的军事演习本周在挪威拉开序幕。此次复杂的演习将在广袤的地域上展开。德国之声带你从数字看门道。 (26.10.2018)  

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