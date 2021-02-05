顶不住新德里当局施压 推特暂封印度部分账户

（德国之声中文网）在印度政府提出要求后，推特对500多个与大规模农民抗议活动有关的账户采取了包括暂停使用在内的措施。该短信服务平台宣布，这些账户明显违反了推特的政策。该公司还表示，已减少了具 "有害内容 "的主题标签的可见度，如此，它们无法影响舆论。

记者、活动人士和政治家未被封

推特在一份声明中称，10天内接到印度政府的多次封杀要求，便暂时封了一家报道过农民抗议活动的印度杂志的帐户，但引发公众批评，推特最初改变了这一做法，但马上就受到了印度信息技术部的警告。推特声明称，现决定，只在印度封闭部分受到指控的账号，不过，记者、活动人士和政治家的账户断不会被封，因为，推特认为，他们不违反印度法律，言论自由应受保护。

去年11月以来，数以万计的农民在首都德里周围扎营，要求收回农贸改革。新近，农民和警察之间发生冲突，至少造成一名抗议者死亡，数十名警察受伤。许多人使用推特，就相关议题表达看法，使用的标签中就有"#modiplanningfarmersgenocide"（莫迪计划农民大屠杀）。据NDTV电视台援引政府圈内人士报道，总理莫迪政府认为，推特也被用来传播有关抗议活动的错误信息和挑衅内容。

竞争平台Koo

农民的抗议已经成为2014年以来执政的莫迪政府面临的最大挑战之一。包括流行巨星蕾哈娜和气候活动家格蕾塔-通贝格在内的名人对农民做出了积极的评价，引起了印度外交部的愤怒，称他们的评论是 "耸人听闻"。

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推特发布声明后，印度电子和信息技术部发推文，公布了自己在印度网络短信平台Koo的账户链接，--Koo是推特的竞争对手。包括工商部长戈亚尔（ Piyush Goyal）在内的一些本地人士在Koo上开设账户。目前，印度政客与社交媒体之间的角力的确正在激化。执政的印度人民党(BJP)成员经常把活跃在网络上的批评者称为叛徒、煽惑者和 "反民族主义者"。该党高层人士本周三也在该短信平台上强调，平台 "不能有自己的规则"，必须遵守印度法律。莫迪总理本人仍然是一个活跃的推特用户--粉丝多达6550万。

凝炼／苗子（德新社、路透社）

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