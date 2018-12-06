顶不住抗议浪潮 马克龙承诺让步

(德国之声中文网) 在向全国播出的电视讲话中，法国总统马克龙承诺，今后将减免雇员加班所得税赋，此外，从明年开始，每月最低工资将提高100欧元。以上要求也是抗议者呼声最高的诉求。马克龙强调，「我们希望的法国，是人人能靠工作过上富有尊严生活。」与此同时，马克龙宣布，收回对收入超过2000欧元的退休者提高所得税的决定。他还鼓励企业主力所能及地为雇员發放奖金。

马克龙希望电视讲话帮他走出困局，结束持续数周的激烈示威。这个被称为「黄背心」的抗议活动是马克龙执政18个月以来经历最重大的政治挑战。连续4个周末的抗议之后，总统府称，国家到了决定命运的「紧要关头」，而此时此刻的马克龙不得不有所行动，向人们做出交代。周一，他召集工会以及雇主代表就法国目前的严峻局势进行了磋商。

在刚刚过去的周末，全法国大约有13.6万人参加了反政府的街头抗议活动，仅在首都巴黎，示威者人数就达1万人。他们呼吁政府采取税务公平政策，提高人民的消费力。早在抗议前，法国警方發动全面警戒，出动总共近9万名警力。抗议期间，警方采取的抗暴强度也明显超过以往。将近2千人被捕，其中1100人在巴黎。

「黄背心」运动的组织方發出的在第4个周末继续抗议的呼吁得到了极大的响应。同前几次示威活动相似，本次抗议期间也出现打砸骚乱。示威过后，马克龙的發言人公开承认，政府低估了抗议者要求倾听的诉求。

这一背景下，人们普遍认为，马克龙总统必须做出极大让步，只有这样，才能平息这场抗议浪潮，否则，衝突可能升级。「黄背心」的主要诉求是降低税务、提高退休金以及工资并重新引入财产税。马克龙就任总统后不久，下令取消了财产税，由此他获得了「富人总统」的外号。而本次抗议前，马克龙也曾做出让步，宣布暂缓实施提高生态税以及维持电费和天然气费的水平。但显然，这一承诺未能打动人心。

法国经济能否承受马克龙的承诺？

现在的问题是，法国政府做出的最新让步将耗资巨大。仅放弃提升燃油税一项就会导致在明年的国家财政里出现数十亿欧元的巨大窟窿。而法国也曾向欧盟保证，整顿国家财政，满足不超过3%财政赤字的欧元稳定条约的条，而按照目前马克龙对「黄背心」做出的许诺，法国政府将不可能确保遵守对欧盟的承诺。抗议之前，法国做出的明年财政预算将赤字规定为2.8%。

因为持续的抗议活动，法国央行已将今年第4季度的经济增长率调低到0.2%。法国经济部长勒梅尔(Bruno Le Maire)指出，影响不仅限于法国，外国投资者在目前的混乱局面前，也会降低在法国的投资信心。

李鱼/夏立民(德新社、路透社、法新社)