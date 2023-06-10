《願榮光歸香港》禁案延后 全球港人串連合唱

（德國之聲中文網）週一（6月12日）午間，「香港邊城青年」組織號召民眾在台北車站大廳「快閃」合唱《願榮光歸香港》。現場約有20多位港人與台灣民眾參與，一同唱起這首代表香港民主運動的歌曲。在台中的「連儂牆」也舉行了類似活動；晚上，台北西門町還有另一場。

《願榮光歸香港》在2019年香港反修例運動期間廣為傳唱，但港府日前向法院申請禁制令，要求禁止傳播這首歌。在反修例運動4週年之際，香港高等法院12日審理此案；據《香港電台》報導，法院決定押後至7月21日再聆訊。

在台北車站的快閃現場，香港邊城青年的秘書長馮詔天表示，《願榮光歸香港》可說是「第一首屬於香港人的歌曲」，即使港府禁止這首歌，仍阻擋不了全世界人民知道這個事實。

該組織10日在臉書上指出，禁令通過後，《願榮光歸香港》會是香港歷史上第一首「禁歌」；11日，移居台灣的香港藝術家黃國才發文寫道：「有得唱快啲唱，唱多啲！（有得唱快點唱，多唱點！）相信未來更多禁制，這首歌只是一個序幕。」

《願榮光歸香港》即將在香港變成禁歌之際，世界各地的港人發起串連行動，呼籲民眾與各國的地方電台聯繫，盼能讓這首歌在全球的廣播節目接力播送。發起的港人聲明批評港府欲禁歌的舉動：「一首歌並不可能威脅到國家安全，以國家安全為名打壓追求民主是對基本人權的侮辱。」

「國歌」爭議 Google可能退出香港？

此前，多次有國際體育賽事把《願榮光歸香港》當作「國歌」播放，例如去年11月在韓國舉行的亞洲七人欖球賽，主辦單位稱誤播的原因是基層人員Google搜索到的結果是《願榮光歸香港》；此事引起港府抗議，亞洲橄欖球總會會長也因此向港府道歉。

6月5日，港府向法院申請禁制令，要求禁止公眾在網路或任何其他平台傳播《願榮光歸香港》的旋律與歌詞。其6日的新聞稿詳列禁止行為，例如「藉此意圖侮辱國歌」，並且「致使誤會《願榮光歸香港》才是香港特區的國歌，而不是《義勇軍進行曲》」。

港府曾多次針對國歌問題與Google公司交涉，要求Google確保搜尋引擎在搜索「中國國歌」時，應使《義勇軍進行曲》是置頂的結果。該公司曾回應，不會人為操控搜索的自然排序，拒絕移除《願榮光歸香港》。

「審查制度漸漸加速而來。」彭博社12日引述地緣政治與科技專家魯筱萌（Xiaomeng Lu，音譯）說法稱：「政府進一步施壓大企業符合其要求，可能迫使這些公司從市場撤出服務，就像2010年Google搜尋引擎退出中國大陸一樣。」

前香港大學法律教授戴大為（Michael Davis）告訴彭博社，《願榮光歸香港》一案，顯示港府有意加大打擊網路與社交媒體上的內容，此舉可能讓跨國企業越發擔憂香港是否能維持國際金融中心的地位。他指出，香港跟中國大陸僅存的重要差異，就是相較之下較沒有受到審查的全球網路與媒體。

（綜合報導）

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