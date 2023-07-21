《願榮光歸香港》禁制案下週五裁決

（德國之聲中文網）香港高等法院週五（7月21日）審理民主派抗議歌曲《願榮光歸香港》禁制案，法官決定將於下週五（28日）頒布裁決。若禁令通過，《願榮光歸香港》將是香港歷史上第一首「禁歌」。

據香港電台報導，代表香港政府律政司的資深大律師余若海主張，歌曲具有影響力，即使只有旋律、無歌詞，亦能激發情緒；雖然可能有人會想「只是傳播一首歌無傷大雅」，但他認為歌曲可以「做到危害國家的意圖」。

部分香港媒體人則擔憂禁制令可能影響新聞報導。香港記者協會曾考慮向法庭申請介入此案；不過，港府表示若禁制令獲法院批准，將同意納入「豁免條款」，允許記者報導、評論新聞事件時，播放或引用《願榮光歸香港》，因此記協19日發聲明表示不介入案件。

另據《明報》消息，前支聯會副主席鄒幸彤有申請成為此案答辯人，但法官並未批准，其律師亦未獲准到庭內聆訊。

香港律政司今年6月初向法院申請禁制令，要求禁止公眾傳播其旋律與歌詞。禁止的行為包含「藉此意圖侮辱國歌」，或是「致使誤會《願榮光歸香港》才是香港特區的國歌」。此前，曾多次有國際體育賽事把《願榮光歸香港》當作「國歌」播放。

6月12日，在反修例運動滿4週年時，法院曾開庭審理此案。在台灣的港人則於台北車站發起「快閃」活動，串聯民眾一起合唱《願榮光歸香港》；「香港邊城青年」組織的秘書長馮詔天當時說，《願榮光歸香港》可說是「第一首屬於香港人的歌曲」，即使港府禁止這首歌，仍阻擋不了全世界人民知道這個事實。

港男因「侮辱國歌」遭判刑

週四（20日），香港東區裁判法院以「侮辱中國國歌」為罪名，判處一名27歲青年3個月監禁。

2021年7月東京奧運時，香港擊劍選手張家朗奪得金牌；當時27歲男子鄭榮進上傳了一支影片至YouTube，片中剪輯了張家朗領獎時的現場畫面背景音樂，把原先的中國國歌《義勇軍進行曲》消音，替換成無歌詞版的《願榮光歸香港》。

據《明報》報導，被告自稱不知道《願榮光歸香港》一曲具有的含意，但裁判官屈麗雯指其曾從事過政治工作和示威活動，質疑其說詞「沒有說服力」且毫無悔意。

此外，影片發布時已非反修例運動高峰期，仍吸引數萬人次觀看，且有些留言提及「光復」、「香港獨立」。裁判官主張，「被告行為不但不尊重運動員，亦激發對國歌持不同意見者的衝突，以及引起他人貶損國歌」。

報導指，此案與《國歌條例》第1宗定罪案件一樣判處3個月刑期。去年11月，42歲的網媒記者梁恩寧遭判囚3個月，理由是在商場直播張家朗奪金奏中國國歌時，揮動港英旗。

2020年，香港立法會通過《國歌條例》，將國歌視為與國旗、國徽一樣，是「國家的象徵和標誌」，因此有必要確保港人尊重國歌。依照該法，不當使用國歌，或是公開、故意、意圖侮辱國歌等行為，最高可被處3年監禁或5萬港幣罰款。

香港抗議運動的「主題曲」

（綜合報導）

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