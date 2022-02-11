領歐盟挺立陶宛 法稱反脅迫草案進行順利

(德國之聲中文網) 歐盟輪值主席國的法國周日（2月13日）表示，將在世界貿易組織向中國提出的訴訟中堅定地支持其成員國立陶宛。

里斯特說：「中國對立陶宛的所作所為顯然是脅迫行為。中國正在使用貿易和經濟武器對我們施加政治壓力。」

法國貿易部長里斯特 (Franck Riester) 告訴法新社，他與歐盟其他成員國的貿易部長在法國的馬賽開會時認為，立陶宛是中國經濟脅迫的受害者，並承諾歐盟將快速制定計劃，賦予歐洲新的權力進行反擊。

法新社在報導中指出，歐盟和中國之間的關係正處於低谷。此前，因歐盟關注中國打壓維吾爾人的議題，最終未批准談判已久的《歐中投資協定》，這也引發了一連串針鋒相對的制裁。

立陶宛與中國的爭端始於台灣在立陶宛首都維爾紐斯新開設的一個代表處。有別於以往用「台北」的名義開設代表處，立陶宛這次讓台灣以「台灣」的名義開設代表處，這有別於以往中國政府能容許的範圍。

為了反擊立陶宛有別於以往的作為，北京降低了與立陶宛的外交關系，中國也暫停進口部分立陶宛商品。法新社在報導中稱，部分歐洲出口商被中國的客戶告誡，要切斷與立陶宛的所有聯系。

法國貿易部長里斯特補充道：「中國和立陶宛之間發生了什麼並不重要。這不是問題的關鍵。重點是中國如何選擇處理其不滿的情況。」

過去幾週，包含美國、英國、澳大利亞、加拿大與日本等多個民主國家都宣布將支持歐盟在世貿對中國提出的訴訟。加拿大全球事務部10日在一份公開聲明中表示：「加拿大對中國最近針對立陶宛和歐盟具有立陶宛成分的商品和服務採取的貿易行動感到擔憂，這可能會破壞基於規則的國際貿易體系及其機構。」

與此同時，中國上週再次對立陶宛做出新的經濟打壓。中國海關總署在其網頁上更新了《符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，內容包含自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

歐盟反經濟脅迫草案

歐盟委員會已針對中國的行為，向世界貿易組織提起訴訟，盡管這一過程可能需要幾個月或幾年的時間才能得到結果。歐盟表示，該組織也在尋求外交解決方案，但裡斯特說，一項讓歐盟賦予自己反脅迫能力的提案正在順利進行中。

該草案賦予歐盟的權力可能包括凍結公共合同的使用權，阻止對某些產品的安全授權，或禁止歐盟資助的研究項目。裡斯特說，對中國和其他「不忠誠」的行為者採取更強硬的策略是歐盟貿易政策轉變的一部分。

長期以來，歐盟將自由貿易和開放新市場視為重要的目的。裡斯特說，貿易是歐洲經濟的一個重要部分，但他認為歐盟不能為此容忍不公平競爭，並犧牲其價值觀。

(法新社等)

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