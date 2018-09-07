預防外國干預美選舉 特朗普簽署制裁令

(德國之聲中文網) 美國總統特朗普週三(9/12)簽署了一項行政命令，將對試圖干涉美國選舉的國家實施制裁。

特朗普在聲明中說：「正如我明確表示過的一樣，美國不會容忍其他國家以任何形式干涉我們的選舉。」

這項命令選在11月6日國會選舉前8週發布，立即引起共和黨和民主黨議員批評來得太遲也太輕微。共和黨參議員盧比奧和民主黨參議員範霍倫表示﹕「今天行政部門這項宣布等於承認了有威脅，但還遠遠不足以解決這個問題。」

特朗普在沒有記者出席的情況下簽署命令，與他過去高調的做法相去甚遠。

制裁內容

美国國家安全顧問博爾頓(John Bolton)告訴記者，制裁可能包括凍結資產、限制外匯交易、限制使用美國金融機構，以及禁止美國公民投資被制裁的公司。他說將根據所收集的證據，在選舉期間或之後實施制裁。

7月份，俄羅斯總統普京在赫爾辛基舉辦的美俄峰會聯合新聞發布會上否認干涉選舉，特朗普當時公開接受，卻在回國後改口。

美國特別檢察官穆勒(Robert Mueller)和國會小組正在進行相關調查，同時釐清特朗普競選時是否勾結俄羅斯官員。但特朗普將這項調查稱為政治「獵巫」。

博爾頓表示，總統這項決定和赫爾辛基事件、相關爭議評論或是推特文章都沒有任何關係。他說：「總統一再表示，已下定決心不讓外國干涉美國政治。我認為他的舉措就是實證。」

該命令將指示情報機構針對外國干預美國政治的個人或團體進行調查評估。美國國家情報局局長科茨(Dan Coats)說，有關資訊將提供給司法和國土安全部門，再根據有效性和影響評估決定是否發動制裁。他也表示，情報機構將有45天時間進行評估。 其他政府和財政部門也可以提議和強額外制裁。

科茨表示，美國已經看到了來自俄羅斯和中國的干預跡象，還有伊朗和朝鮮也是潛在的威脅。

美國情報機構調查日前指出，俄羅斯克里姆林宮支持的團體，試圖協助共和黨的特朗普贏得2016年總統大選。結果特朗普順利民主黨的對手克林頓進入白宮。

夏立民/李芊 (路透社等)