預防亞太出事 拜登會李顯龍

（德國之聲中文網）美國總統拜登週二（3月29日）表示，儘管美國忙著應對俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機，但華盛頓同時也將印太事務視作優先事項。

拜登在白宮接待新加坡總理李顯龍時強調，世界「基於規則的秩序正面臨前所未有的挑戰」，但華盛頓並沒有被烏克蘭戰爭分散注意力。

他說：「即使在我們處理歐洲危機的時候，我的政府也強烈支持迅速採取行動，實施印太戰略。」

李顯龍則敦促美國與東協建立更緊密的關係，他說：「這有助於美國在亞太地區的存在，加深與許多朋友的關係，加強其在該地區的戰略利益。」

他說：「新加坡深切讚賞美國對東南亞的承諾，並一貫支持美國在該地區的強大存在。」



法新社報導，拜李會面反映了新加坡希望在貿易上同時與北京和華盛頓保持良好關係的立場。李顯龍表示，他希望拜登能夠「深化與中國的關係，但也包括中國之外的其他國家」。

新加坡支持美立場

亞洲國家在俄烏戰爭上立場分歧，印度和中國都拒絕譴責俄羅斯，而北京更被指為可能積極幫助俄羅斯的一方。

反觀新加坡，這個富裕的國家在2月宣布加入其他親西方國家的行列，對俄羅斯實施制裁，包括阻止金融交易。此前，新加坡很少在沒有聯合國支持的情況下制裁其他國家，但新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）提到了這場危機的「空前嚴重性」。

根據路透社，拜登與李顯龍會談前，一位美國高官告訴記者，美國對新加坡支持對俄羅斯實施制裁和出口管制感到欣慰。

李顯龍說：「所有大小國家的主權、政治獨立和領土完整必須得到尊重......以任何藉口對一個主權國家進行無端的軍事入侵是不可接受的。」

他也提到：「烏克蘭的戰爭對亞太地區有影響。在我們的地區也有潛在的爆發點和有爭議的問題，如果管理不善，可能會升級為公開衝突。」

李顯龍和拜登除了共同譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，也強調了印太地區穩定和南海航行自由的重要性。兩人更敦促朝鮮停止發射彈道導彈，並就其武器計劃重新進行談判，還一致批評了緬甸軍政府的政策。

(法新社、路透社)

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