 預防亞太出事 拜登會李顯龍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2022

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时政风云

預防亞太出事 拜登會李顯龍

美總統拜登在與新加坡總理李顯龍會面時將美國描述為「一個自豪的印太國家」，說希望確保該地區保持「自由和開放」，劍指白宮認為中國所試圖主導的國際貿易路線。

USA | PK | US-Präsident Biden und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong

俄烏戰爭爆發以來，外界關注各國立場，新加坡這時支持以西方為主的對俄制裁，相關表態令人玩味。

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美日印澳四國領導人3月3日召開「四方安全對話」（QUAD）視訊峰會，在談及烏克蘭危機時，重申對印太的承諾。其中，印度和其他三國在烏克蘭戰爭上不同的立場格外引人注目。

美國官員持續關注中國對俄羅斯入侵烏克蘭曖昧不明的態度，並指出不會顧此失彼、失去對印太地區的關注，甚至會因此更堅定對盟友台灣的支持。

美国驱逐舰周六穿越台湾海峡。美军第七舰队表示，这展现美国对开放自由的印太地区的承诺。在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，美方的动向格外引发关注。

俄乌边界剑拔弩张的紧张局势，令欧洲人忧心忡忡。但更令欧洲人的失望的是，美国人关注的焦点似乎并不是欧洲，而是印太地区。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週二（3月29日）表示，儘管美國忙著應對俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機，但華盛頓同時也將印太事務視作優先事項。

拜登在白宮接待新加坡總理李顯龍時強調，世界「基於規則的秩序正面臨前所未有的挑戰」，但華盛頓並沒有被烏克蘭戰爭分散注意力。

他說：「即使在我們處理歐洲危機的時候，我的政府也強烈支持迅速採取行動，實施印太戰略。」

李顯龍則敦促美國與東協建立更緊密的關係，他說：「這有助於美國在亞太地區的存在，加深與許多朋友的關係，加強其在該地區的戰略利益。」

他說：「新加坡深切讚賞美國對東南亞的承諾，並一貫支持美國在該地區的強大存在。」
      
法新社報導，拜李會面反映了新加坡希望在貿易上同時與北京和華盛頓保持良好關係的立場。李顯龍表示，他希望拜登能夠「深化與中國的關係，但也包括中國之外的其他國家」。

USA | PK | US-Präsident Biden und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong

在拜登和李顯龍的聯合記者會上，兩人強調要「共同追求一個自由和開放的印太，一個相連、繁榮和更安全的印太」。

新加坡支持美立場

亞洲國家在俄烏戰爭上立場分歧，印度和中國都拒絕譴責俄羅斯，而北京更被指為可能積極幫助俄羅斯的一方。

反觀新加坡，這個富裕的國家在2月宣布加入其他親西方國家的行列，對俄羅斯實施制裁，包括阻止金融交易。此前，新加坡很少在沒有聯合國支持的情況下制裁其他國家，但新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）提到了這場危機的「空前嚴重性」。

根據路透社，拜登與李顯龍會談前，一位美國高官告訴記者，美國對新加坡支持對俄羅斯實施制裁和出口管制感到欣慰。

李顯龍說：「所有大小國家的主權、政治獨立和領土完整必須得到尊重......以任何藉口對一個主權國家進行無端的軍事入侵是不可接受的。」

他也提到：「烏克蘭的戰爭對亞太地區有影響。在我們的地區也有潛在的爆發點和有爭議的問題，如果管理不善，可能會升級為公開衝突。」

李顯龍和拜登除了共同譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，也強調了印太地區穩定和南海航行自由的重要性。兩人更敦促朝鮮停止發射彈道導彈，並就其武器計劃重新進行談判，還一致批評了緬甸軍政府的政策。

(法新社、路透社)

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