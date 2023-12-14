 預算危機缓解 德國證實仍將補貼台積電設廠 | 经济纵横 | DW | 14.12.2023

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经济纵横

預算危機缓解 德國證實仍將補貼台積電設廠

先前德國聯邦預算危機，讓各界擔憂台積電德國廠的補貼生變。如今德國社民黨、綠黨和自民黨就2024年聯邦預算達成共識。一位德國官員也表示，仍然會提供補貼給台積電和英特爾等半導體公司。

台積電德國廠預計開設一間新企業，稱為歐洲半導體製造公司（ESMC），由台積電持股70%；德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）等企業亦有合資，各持有10%的股份。

台積電德國廠預計開設一間新企業，稱為歐洲半導體製造公司（ESMC），由台積電持股70%；德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）等企業亦有合資，各持有10%的股份。

（德國之聲中文網）德國聯合執政的3黨週三（12月13日）針對2024年聯邦預算達成協議，緩解了外界對半導體大廠補貼的擔憂。德國經濟部議會國務秘書凱爾納（Michael Kellner）向德新社證實，德國政府仍會提供補貼給在德國的台積電（TSMC）和英特爾（Intel）等工业项目。

凱爾納表示，國際半導體公司到德國投資設廠，能確保德國經濟實力提升，德國可因此受益。

台積電與歐洲企業合資在德國薩克森州德勒斯登建廠的計劃，投資額估計至少100億歐元，德國政府承諾補貼50億歐元。英特爾則預計在薩克森-安哈爾特州的馬格德堡設廠，投資額300億歐元，外傳將獲得德國補助99億歐元。

延伸閱讀：美日德接連設廠 台積電能否順利走向全球？

台積電德國廠一波三折

今年10月，台積電德國廠計劃獲台灣政府核准，但此前曾有傳言稱此計劃受到「政治因素」影響而「卡關」。不過，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）當時向DW表示，「障礙總是有的」，但台灣批准此計劃象徵了「德台關係的新篇章」，且他不認為這會惹怒中國。

然而在11月中旬，德國政府將新冠疫情資金轉入「氣候轉型基金」的做法被判定違憲，導致德國預算出現600億歐元的缺口。英國《金融時報》12月初曾引述知情者說法稱，若德國因預算問題而減少補貼，台積電可能要跟合作夥伴重新談判，甚至取消設廠計劃。

對此，台灣半導體專家、工研院產科國際所研究總監楊瑞臨曾向DW分析道，台積電設廠對德國和歐盟來說，是達成《歐洲晶片法》（European Chips Act）政策目標、實現歐洲晶片自主的關鍵，因此各方的利害關係人會很積極協助台積電解決設廠難關。

圖為歐盟執委會主席馮德萊恩、德國總理肖爾茨等人5月在德國德勒斯登參加英飛凌的新廠動土儀式。（資料照）

圖為歐盟執委會主席馮德萊恩、德國總理肖爾茨等人5月在德國德勒斯登參加英飛凌的新廠動土儀式。（資料照）

（綜合報導）

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