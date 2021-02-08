音频聊天App火爆　字节跳动也在开发

（德国之声中文网）Clubhouse２月初在中国被封后，过去一个月里，至少十几个类似的音频平台在中国推出。比如，手机制造商小米上周重新推出米聊(Mi Chat)——一款面向专业人士的邀请制语音聊天App。

遭到屏蔽前，涉及两岸、新疆、香港等政治敏感议题曾是Clubhouse的热门话题。两位不愿透露姓名的消息人士表示，字节跳动推出音频平台的计划目前还处于早期阶段。其中一位称，Clubhouse上关于TikTok和字节跳动的讨论引起了包括创始人兼CEO张一鸣在内的字节跳动高管的注意。对推出音频平台的计划，字节跳动目前拒绝置评。

在中国大陆风靡一时的Clubhouse软件2月初在中国遭到屏蔽

需适应审查制度和政府监督

Clubhouse的每个聊天室最多可容纳8000人。其成功充分展示了音频聊天服务的潜力。不过，在中国出现的类似应用程序势必将适应审查制度和政府监督。比如２０１３年推出，现已在纳斯达克上市的荔枝在线音频平台。申请使用该平台需要用真实姓名注册。该平台创始人兼首席执行官赖奕龙曾表示，这是在中国运作的关键。

据称该公司雇佣员工监听每个聊天室的对话，并通过情报工具找出不希望出现的内容，比如色情内容或敏感的政治话题。荔枝平台2019年曾被取缔，但整改后得以恢复。

乐然／叶宣（路透社）

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