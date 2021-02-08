 音频聊天App火爆　字节跳动也在开发 | 经济纵横 | DW | 07.03.2021

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经济纵横

音频聊天App火爆　字节跳动也在开发

据路透社报道，TikTok母公司字节跳动正在为中国市场打造一款类似Clubhouse的应用程序。不过，在中国推出的音频平台必将适应审查制度和政府监督。

Peking Hauptquartier ByteDance | Muttergesellschaft der Video-Sharing-App TikTok

字节跳动在北京的总部

（德国之声中文网）Clubhouse２月初在中国被封后，过去一个月里，至少十几个类似的音频平台在中国推出。比如，手机制造商小米上周重新推出米聊(Mi Chat)——一款面向专业人士的邀请制语音聊天App。

遭到屏蔽前，涉及两岸、新疆、香港等政治敏感议题曾是Clubhouse的热门话题。两位不愿透露姓名的消息人士表示，字节跳动推出音频平台的计划目前还处于早期阶段。其中一位称，Clubhouse上关于TikTok和字节跳动的讨论引起了包括创始人兼CEO张一鸣在内的字节跳动高管的注意。对推出音频平台的计划，字节跳动目前拒绝置评。

Clubhouse | Social-Media-App

在中国大陆风靡一时的Clubhouse软件2月初在中国遭到屏蔽

需适应审查制度和政府监督

Clubhouse的每个聊天室最多可容纳8000人。其成功充分展示了音频聊天服务的潜力。不过，在中国出现的类似应用程序势必将适应审查制度和政府监督。比如２０１３年推出，现已在纳斯达克上市的荔枝在线音频平台。申请使用该平台需要用真实姓名注册。该平台创始人兼首席执行官赖奕龙曾表示，这是在中国运作的关键。

据称该公司雇佣员工监听每个聊天室的对话，并通过情报工具找出不希望出现的内容，比如色情内容或敏感的政治话题。荔枝平台2019年曾被取缔，但整改后得以恢复。

 

乐然／叶宣（路透社）

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连马斯克都爱 Clubhouse到底何方神圣？

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Clubhouse虽被封 人们依旧渴望言论自由

北京时间2月8日晚上大约七点多，在中国大陆风靡了几天的Clubhouse软件被中国的防火长城封了。在中国，不用VPN便无法访问该软件。而使用中国电话号码（以+86开头）也无法成功注册该软件。  

Clubhouse在德国也很火爆

Clubhouse因为可以谈论新疆再教育营和六四等敏感话题而在中文社区瞬时走红，随后被中国政府迅速屏蔽。其实，它在德国已经火爆好一阵子了。  

客座评论：一个新的公共讨论空间带来的希望

Clubhouse社交媒体近来在华人圈成为热门话题，虽然该App不久之后便在中国遭到封锁，但还是有不少包括大陆民众在内的华人参与讨论，而且参与人越来越多。政治学者张俊华对此作了更深入的观察。  

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