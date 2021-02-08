音频聊天App火爆　字节跳动也在开发

据路透社报道，TikTok母公司字节跳动正在为中国市场打造一款类似Clubhouse的应用程序。不过，在中国推出的音频平台必将适应审查制度和政府监督。
（德国之声中文网）Clubhouse２月初在中国被封后，过去一个月里，至少十几个类似的音频平台在中国推出。比如，手机制造商小米上周重新推出米聊(Mi Chat)——一款面向专业人士的邀请制语音聊天App。
遭到屏蔽前，涉及两岸、新疆、香港等政治敏感议题曾是Clubhouse的热门话题。两位不愿透露姓名的消息人士表示，字节跳动推出音频平台的计划目前还处于早期阶段。其中一位称，Clubhouse上关于TikTok和字节跳动的讨论引起了包括创始人兼CEO张一鸣在内的字节跳动高管的注意。对推出音频平台的计划，字节跳动目前拒绝置评。
Clubhouse的每个聊天室最多可容纳8000人。其成功充分展示了音频聊天服务的潜力。不过，在中国出现的类似应用程序势必将适应审查制度和政府监督。比如２０１３年推出，现已在纳斯达克上市的荔枝在线音频平台。申请使用该平台需要用真实姓名注册。该平台创始人兼首席执行官赖奕龙曾表示，这是在中国运作的关键。
据称该公司雇佣员工监听每个聊天室的对话，并通过情报工具找出不希望出现的内容，比如色情内容或敏感的政治话题。荔枝平台2019年曾被取缔，但整改后得以恢复。
乐然／叶宣（路透社）
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在大量中文用户涌入Clubhouse後，过去几天那里出现不少中国用户与其他华文用户互动的情况。人们甚至谈论敏感议题。不过好景不长，周一不同消息源称该应用已在中国被屏蔽。
「谁有邀请码？」恐怕是最近社交媒体上最常见到的一句话，Clubhouse被指是抖音之后下一个翻转社群生态的App，但其「中国背景」也引起使用者的资安疑虑。
手机语音应用程序Clubhouse突然走红中国。权利、国家身份和其它多种敏感话题在这款App上讨论热烈，但目前中国官方尚未屏蔽封锁Clubhouse。
北京时间2月8日晚上大约七点多，在中国大陆风靡了几天的Clubhouse软件被中国的防火长城封了。在中国，不用VPN便无法访问该软件。而使用中国电话号码（以+86开头）也无法成功注册该软件。