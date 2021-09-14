 韩高官登独岛惹议 美日韩联合记者会告吹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2021

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韩高官登独岛惹议 美日韩联合记者会告吹

美日韩副外长周三举行三方会谈，但原定举行的联合记者会却因日韩副外长存在“分歧”被迫取消，独留美国副国务卿谢尔曼一人出席。事件的导火索是一名韩国高层官员日前登上争议岛屿。

USA Washington | US-amerikanische Diplomatin | Wendy Sherman

韩国外交第一次官崔钟健、美国副国务卿谢尔曼与日本外务省外务事务次官森健良11月17日在华盛顿举行会谈

（德国之声中文网）美国、日本和韩国副外长周三（11月17日）在华盛顿举行磋商会议，会后原定举行联合记者会，但最终只有美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）独挑大梁。谢尔曼在国务院的记者会上称，尽管存在"双边分歧"导致日韩副外长取消出席联合记者会，她仍与日本及韩国官员进行了建设性对话。

谢尔曼周三与韩国外交第一次官崔钟健以及日本外务省外务事务次官森健良举行三小时的会谈。谢尔曼透露，三人讨论了南中国海的航行及飞行自由、美日韩对推动民主价值及人权的承诺，并重申维护印太地区包容、自由、和平、稳定及开放的决心。

谢尔曼表示，"其中一个与今日会谈无关的分歧导致了今天记者会形式的改变"，但强调了三方会谈非常具有建设性，凸显出美日韩三边会谈形式是"重要而有力的"。

"就像有时候会发生的情况，日本和韩国之间有一些双边分歧正在继续得到解决。"

谢尔曼在记者会上并未透露日韩退出联合记者会的具体原因。

据日本媒体报道，日方拒绝出席联合记者会的原因是韩国警察厅长金昌龙11月16日登上竹岛（韩国称独岛）。一名日本驻华盛顿大使馆的发言人称，岛屿主权是"无可争议是日本固有领土，"在这样的情况下，我们认为召开联合记者会并不合适。"

USA Washington | US-amerikanische Diplomatin | Wendy Sherman

美国副国务卿谢尔曼在记者会上表示，美日韩进行了“具建设性”的谈话

韩联社的报道引述韩国政府高层人士透露，日本方面认为，若举行记者会日媒必定会就金昌龙登岛一事提问，日本也会强烈表明立场。该名韩国官员称，"独岛是韩国的固有领土，若日方假设的情况实际上演，韩方势必反驳日方立场"。而美方则担忧争议岛屿问题会使记者会蒙上阴影，因此三方协调立场并作出相应安排。

据共同社及韩联社报道，日本外务事务次官森健良在三国磋商后，与韩国外交部第一次官崔钟建进行单独会谈，对于金昌龙登岛表示"绝对无法接受，要求妥善应对"。韩方则表示无法接受日方有关独岛的任何主张。

日本曾在1910年至1945年间殖民朝鲜半岛。该段残酷殖民统治历史导致日韩过去数十年间关系紧张。华盛顿担忧其在亚洲最亲密的两个盟友之间的紧张关系会对区域安全产生影响。

谢尔曼表示，在周三的会议上，三方重申了对朝鲜半岛完全无核化的共同成功诺。她也重复了美国总统拜登提出的与朝鲜对话的提议称："美国对朝鲜并不怀有敌意。我们相信外交和对话对于消除半岛上的核武器至关重要。"

谢尔曼还补充道，美日韩皆反对在印太地区和台湾海峡"破坏、颠覆或威胁基于规则的国际秩序的活动"，明显是对中国发出的警告。

韩联社引述韩国外交部消息，韩国在会上还就强征劳工以及慰安妇受害者问题与日方交涉，并传达对日本的出口限制措施、福岛核污水排海等问题的立场。     

（路透社、法新社、共同社、韩联社）

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