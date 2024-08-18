韩防长：自主拥核将断送韩美同盟

鉴于韩国朝野要求自主拥核的呼声越来越高，该国国防部长表示，如果韩国拥核, 将破坏同美国的盟友关系，并对金融市场造成冲击。

（德国之声中文网）鉴于朝鲜方面不断扩展其核武及导弹打击能力，过去几个月以来，越来越多的韩国官员以及总统尹锡悦所在政党成员都在呼吁韩国应该拥有自己的核武器。

除此之外，美国前总统特朗普再度入主白宫的可能性也助长了韩国自主拥核的呼声。特朗普总统任内，曾多次抱怨驻韩美军造成高昂费用，而特朗普本人还同朝鲜领导人金正恩开展了史无前例的直接对话。

在接受路透社采访时，韩国国防部长申源湜表示，自主研发核武器将会对韩国的外交和经济带来严重冲击。他表示：“此举将给韩美盟友关系带来裂痕，而一旦韩国退出核不扩散条约，将会遭致制裁，韩国金融市场也会出现严重动荡。”

三星上将出身的申源湜坦承，政界有关自主拥核的讨论，也反映了很多韩国人对美国延伸核武威慑体系缺乏信心。他表示，有关加强韩国与盟友共同威慑力的建议，是应对朝鲜挑衅的“最简单、有效和和平的方法”。

韩国是美国在亚洲最重要的盟友之一，图为今年一月美韩举行联合军演的画面。 图像来源: Defense Ministry/ZUMA/picture alliance



申源湜表示，随着中美战略竞争的加剧以及俄乌战争的爆发，冷战后形成的国际秩序正在发生根本性的变化，而韩国正处在这种变化的中心地带，这也使得韩国的战略规划变得更加复杂。他说：“在东北亚，也有一些势力试图公开以暴力手段改变现状，而我们则处在这种威胁的最前沿。”

申源湜认为，今年俄罗斯同朝鲜签署的战略伙伴协定，使朝鲜“从地区性的麻烦升级为全球恶棍”，而背弃国际道义悍然入侵乌克兰的俄罗斯则因请求平壤提供帮助而变得名誉扫地。

作为回应，韩国曾发出威胁称，一旦俄罗斯向朝鲜提供高端武器技术，韩国也将改变迄今为止只向乌克兰提供人道援助的立场，转而向乌克兰提供军火。申源湜表示，今年五月朝鲜失败的间谍卫星发射尝试中，就使用了俄罗斯提供的火箭推进技术。不过，申源湜表示，他一直在关注着朝俄间是否存在洲际导弹、核武器、防空武器、雷达以及战机方面的技术转让，他表示，迄今为止，他并不认为朝俄合作已经超越了“红线”。

随着同俄罗斯以及中国的关系日趋紧张化，美国不断呼吁各盟友共同打造“价值观联盟”，韩国总统尹锡悦对加入这一同盟也采取开放立场。不过，国防部长申源湜对路透社强调，韩国方面并未就是否参加美国及其盟友在南中国海举行的联合军演一事进行过讨论。

(路透社）

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