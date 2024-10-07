韩菲建立战略伙伴关系

周一，韩国总统尹锡悦同菲律宾总统小马科斯就加强国防合作达成共识。两位领导人表示，鉴于该地区的安全挑战在日益加剧，双边关系将升格为战略伙伴关系。

（德国之声中文网）在菲律宾总统府举行的会谈中，韩国和菲律宾领导人还就南中国海以及朝鲜半岛局势等一系列问题交换了意见。双方还就加强海岸及能源领域的合作达成了共识。



韩国总统尹锡悦表示：“马科斯总统和我将双方关系升级为战略伙伴，为我们的伙伴关系开启了新的篇章。”目前，尹锡悦总统正在对菲律宾进行国事访问，这也是十多年来，韩国领导人首次对菲律宾进行国事访问。

韩菲领导人共同出席的新闻发布会上，尹锡悦表示，在南中国海海域同中国的关系日趋紧张之际，菲律宾目前正投入数十亿美元对其军事安全领域进行现代化改造，韩国也积极参与了这一进程。

韩国希望成为军火出口大国，图为韩国生产的KAI T-50战机。 图像来源: LAT Photographic/IMAGO

韩国正试图进一步扩大其军火出口，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，韩国收到了来自欧洲、中东和亚洲的大量订单。截至目前，韩国已经向菲律宾出售了FA-50战斗机、轻型护卫舰和护卫舰等军事装备。韩国希望在2027年之前，跃升为全球第四大军火出口国。而菲律宾在其军事现代化计划的第三阶段中，希望为其军队购置现代化的战斗机、潜艇以及雷达系统，以加强海上的安全防护。

尹锡悦表示，韩菲两国领导人均表示要捍卫基于规则的国际秩序，包括南中国海的航行自由。他还表示，韩菲双方均认为，国际社会绝不会对朝鲜的核计划姑息纵容。尹锡悦称朝鲜的核计划为“粗鲁挑衅”。

2022年，尹锡悦在竞选获胜前曾承诺，他将大力发展韩国的核工业，并努力在2030年促成十座核电站的出口。此次访菲期间，双方已经就重启巴丹核电站开展可行性调查达成了协议。

巴丹核电站由已故前总统马科斯批准兴建，最初目的是应对1970年代的原油危机，但这一耗资23亿美元的项目在1984年建成之后，却从未并网发电。

菲律宾计划发展核电，为该国基本电力供给提供稳固选项。目前，菲律宾正尝试关闭火力发电厂，以实现气候目标，并进一步提升能源安全性。

继菲律宾之后，韩国总统尹锡悦还将在今后两天访问新加坡，并于周四前往老挝出席东盟及其他一些亚洲国家的首脑会晤。

(路透社）

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