 韩美提早谈防卫费分担 为防特朗普上台？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

韩美提早谈防卫费分担 为防特朗普上台？

专家分析，韩美提早启动防卫费分担谈判，是为了防止一旦特朗普上台，可能带来分担费用飙升，同时削弱安全联盟。专家同时指出，美国驻军当然防范朝鲜，但中国才是最主要的安全挑战。

Südkorea | Militärübung Freedom Shield

美国在韩国有约28500名驻军

（德国之声中文网）首尔和华盛顿将提前启动有关美国驻军费用分担的谈判。双方都希望避免一旦美国出现共和党执政，可能带来的分担费用飙升，以及对安全联盟的削弱

"很明显，拜登和尹锡悦想要尽早锁定新的防卫费分担特别协定（SMA）。首尔担忧一旦特朗普重返白宫，其第一任期内的混乱无秩序会重演"，美国特洛伊大学首尔分校的国际关系教授品克斯顿（Dan Pinkston）分析道。

特朗普曾提出韩国分担50亿美元

特朗普任内曾坚称韩国为美国驻军费用分担的约10亿美元不够，要求每年50亿美元。他还暗示，如果达不到这一目标，美国可能撤军

特朗普也曾在与日本的谈判中使用这一策略。

但韩国政府得以拖延谈判，直到2020年11月大选后，并与新任总统拜登签署了相关协定。尽管并未透露具体数字，但据信韩国分担费用涨到每年12亿美元。

品克斯顿认为："很多人都说，韩国应该为本国的防卫多付费用，我也同意。但特朗普没有考虑到的是，韩国承担了美军的电费、军事演习的场地、基地文职人员的工资等。"

"此外还有一些非实物性质的，比如韩国在网络战争、打击海盗行动、反恐斗争以及在联合国对华盛顿的支持。"

Atom-U-Boot USS Michigan nähert sich einem Marinestützpunkt in Busan, Südkorea

美国在釜山的海军军事基地

盟友关系也是交易？

白宫前国家安全顾问博尔顿、仅在任17个月的前国防部长埃斯珀在回忆录中暗示，特朗普将与首尔等盟友的关系视为交易，而并未理解威胁撤走军事支持所带来的安全影响。

如果达成新的为期六年的防卫费分担协定，特朗普将难以再向首尔提出同样的要求。

分担防卫费的谈判日期尚不明确，但预期很快启动。

首尔高丽大学国际关系教授安仁海（Ahn Yinhay）表示，拜登也有自己的政治动机。"我认为，拜登也希望显示在外交上取得的成果，同时在选战时期强调华盛顿盟友的重要性。"

"我仍预期美国这次会提出更高的价码，但首尔会接受，因为担心华盛顿再次出现孤立主义、要'让美国再次伟大'、美国第一的政府，以及这对东北亚安全的影响。"

主要安全挑战来自中国

安仁海指出，美国驻军与朝鲜隔着非军事区相望，但主要的安全和稳定挑战来自中国。

"朝鲜是一个问题，但美国在韩驻军最重要的功能是威慑中国，阻止北京在东北亚变得更强大。"她说："如果未来美国政府决定撤军，将留下一个真空。"

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

相关内容

26.02.2024+++ Der Autofrachter BYD Explorer No.1 liegt mit 3000 Neuwagen an Bord in Bremerhaven im Auto-Terminal der BLG (Aufnahme mit einer Drohne). Die BYD Explorer No.1 ist vom chinesischen Shenzen nach Europa gekommen. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？ 13.03.2024

上个月比亚迪的第一艘汽车运输船停靠德国不来梅港。德国《世界报》分析指出，“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国”。慕尼黑《信使报》发表文章分析，一旦特朗普再度当选美国总统，台湾会不会成为美国的“弃子”。

U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at Cecil Airport in Jacksonville, Florida, U.S., September 24, 2020. REUTERS/Tom Brenner TPX IMAGES OF THE DAY

德语媒体:亚洲需要北约 但特朗普会让其泡汤 02.03.2024

《世界报》的一篇客席评论指出，如果特朗普再次当选美国总统，“亚洲版北约”就将成为泡影，而亚洲任何一个国家都无法独自抗衡越发具有侵略性的中国。《西南新闻报》则指出，面对充斥欧洲市场的中国产廉价太阳能板，欧洲国家不应该启动补贴竞赛。

left: President Joe Biden speaks during a campaign event where he joined New York Gov. Kathy Hochul at Sarah Lawrence College in Yonkers, N.Y., Sunday, Nov. 6, 2022. (AP Photo/Craig Ruttle) right: Former President Donald Trump reacts to the crowd after he finished speaking at a campaign rally in support of the campaign of Sen. Marco Rubio, R-Fla., at the Miami-Dade County Fair and Exposition on Sunday, Nov. 6, 2022, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

特朗普还是拜登？北京更钟意谁？ 02.03.2024

特朗普曾因试图遏制中国的发展而赢得了赞誉和批评。拜登上任后，华盛顿方面非但没有撤销特朗普时期执行的对华政策，反而施加了更大的压力。那么，中国政府希望看到谁当选新一任美国总统呢？

媒体看中国

上个月比亚迪第一艘自有汽车运输船“探索者1号”首航停靠德国不来梅港。

德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？

德国《世界报》分析指出，“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国”。慕尼黑《信使报》发表文章分析，一旦特朗普再度当选美国总统，台湾会不会成为美国的“弃子”。