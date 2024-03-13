韩美提早谈防卫费分担 为防特朗普上台？

（德国之声中文网）首尔和华盛顿将提前启动有关美国驻军费用分担的谈判。双方都希望避免一旦美国出现共和党执政，可能带来的分担费用飙升，以及对安全联盟的削弱。

"很明显，拜登和尹锡悦想要尽早锁定新的防卫费分担特别协定（SMA）。首尔担忧一旦特朗普重返白宫，其第一任期内的混乱无秩序会重演"，美国特洛伊大学首尔分校的国际关系教授品克斯顿（Dan Pinkston）分析道。

特朗普曾提出韩国分担50亿美元

特朗普任内曾坚称韩国为美国驻军费用分担的约10亿美元不够，要求每年50亿美元。他还暗示，如果达不到这一目标，美国可能撤军。

特朗普也曾在与日本的谈判中使用这一策略。

但韩国政府得以拖延谈判，直到2020年11月大选后，并与新任总统拜登签署了相关协定。尽管并未透露具体数字，但据信韩国分担费用涨到每年12亿美元。

品克斯顿认为："很多人都说，韩国应该为本国的防卫多付费用，我也同意。但特朗普没有考虑到的是，韩国承担了美军的电费、军事演习的场地、基地文职人员的工资等。"

"此外还有一些非实物性质的，比如韩国在网络战争、打击海盗行动、反恐斗争以及在联合国对华盛顿的支持。"

美国在釜山的海军军事基地

盟友关系也是交易？

白宫前国家安全顾问博尔顿、仅在任17个月的前国防部长埃斯珀在回忆录中暗示，特朗普将与首尔等盟友的关系视为交易，而并未理解威胁撤走军事支持所带来的安全影响。

如果达成新的为期六年的防卫费分担协定，特朗普将难以再向首尔提出同样的要求。

分担防卫费的谈判日期尚不明确，但预期很快启动。

首尔高丽大学国际关系教授安仁海（Ahn Yinhay）表示，拜登也有自己的政治动机。"我认为，拜登也希望显示在外交上取得的成果，同时在选战时期强调华盛顿盟友的重要性。"

"我仍预期美国这次会提出更高的价码，但首尔会接受，因为担心华盛顿再次出现孤立主义、要'让美国再次伟大'、美国第一的政府，以及这对东北亚安全的影响。"

主要安全挑战来自中国

安仁海指出，美国驻军与朝鲜隔着非军事区相望，但主要的安全和稳定挑战来自中国。

"朝鲜是一个问题，但美国在韩驻军最重要的功能是威慑中国，阻止北京在东北亚变得更强大。"她说："如果未来美国政府决定撤军，将留下一个真空。"

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