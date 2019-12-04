“韩流”女星遭德国狂粉纠缠 受警方保护

（德国之声中文网）韩国女子组合Twice在世界流行歌曲排行榜以及专辑销售方面都位居前列。元旦之际，Twice成员乘飞机从日本返回韩国的途中，机上一名男子疯狂地试图靠近女歌手娜琏（Nayeon）。此前，估计来自德国的该男子曾多次在社交媒体上发文求见女星。Twice管理人员现在宣布将采取法律步骤。

韩流网站" allkpop" 英文版博客通报了该事件后，Twice管理人员指出，该男子获悉了乐队从日本飞往韩国的航班信息后订购了机票。在飞机上他多次大声纠缠，试图接近娜琏，但受到乐队安全人员的阻拦。24岁的这位女歌手随后受到警方保护并表示男子的行为让她"心里感到非常不舒服和恐惧"。对于泄露Twice航班信息和旅行路线一事将进行调查。

来自韩国的女子组合Twice 在全世界赢得无数粉丝，是韩国专辑销量最大的乐队之一。对于许多乐队来说，Twice意味着激烈的竞争。就在几周前，韩国流行音乐界已有具荷拉（Kara）和雪莉（Sulli）2名女歌手被发现死亡。之后演员兼歌手车任河的死再次在韩流音乐界引起震撼。。

推文辩解

据称是德国公民的该男子已经连续几周在社交媒体上求见韩流女星娜琏。事件发生后他在推特上写道，他不想打扰娜琏，只想把"求爱信"交给他，表白爱情，然而2名管理人员"莫名其妙"地跳起来阻拦他。

此事件引起众多粉丝关注。他们在推特上要求这名男子不要再骚扰娜琏。一位网友写道："打住吧，她害怕你！"

过去数年、数月来，韩国流行音乐界曾发生一系列丑闻。三个不同的乐队分别发生歌手自杀事件，其他人则抱怨难以承受的压力和网络霸凌。去年还有两名前歌手因性侵行为被判入狱，而"Big Bang"组合的一名成员则因非法卖淫正在接受调查。